Sergio Berni agredido: duro cuestionamiento de Ricardo López Murphy al ministro de Seguridad

escuchar

Luego de la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por parte de compañeros del chofer de colectivo asesinado mientras trabajaba en La Matanza, dirigentes de la oposición salieron a criticar la política del Gobierno contra la inseguridad.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy fue especialmente duro: “Años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces”, escribió en su cuenta de Twitter.

Años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, @SergioBerniArg



Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 3, 2023

La titular del Pro, Patricia Bullrich, también expresó su malestar en las redes. “Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?”, dijo, y apuntó: “Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas . La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene”.

Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse?



Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia.

No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas.



La… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2023

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó: “ Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz”.

Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 3, 2023

Curiosamente, el líder piquetero Eduardo Belliboni acusó a Berni de ir a reprimir a los choferes, aunque el ministro de Seguridad bonaerense llegó solo al lugar “Ante el crimen de un chofer Berni reprime a las víctimas movilizadas que reclaman protección y Justicia. Apoyemos a los #Colectiveros #FueraBerni #Berni Botón. Los chóferes expulsan a Berni del Piquete”, escribió en Twitter.

Ante el crimen de un chofer Berni reprime a las víctimas movilizadas que reclaman protección y Justicia. Apoyemos a los #Colectiveros #FueraBerni #Berni Botón.

Los chóferes expulsan a Berni del Piquete. pic.twitter.com/rwpqfD525b — eduardo belliboni (@EBelliboni) April 3, 2023

Mariana Zuvic, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires de JxC, también se expresó sobre estos incidentes. “El propio ministro de seguridad resistiéndose a la propia policía! Generando más caos y violencia! Este inepto inhábil debe renunciar! Irresponsable!”, tuiteó.

El propio ministro de seguridad resistiéndose a la propia policía! Generando más caos y violencia! Este inepto inhábil debe renunciar! Irresponsable! — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) April 3, 2023

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sumó: “Un Gobierno que rifa la confianza que le dieron los ciudadanos, que descuida el orden y desobedece la ley genera las escenas de anomia social que vemos hoy. Es muy dramático el final de ciclo del kirchnerismo”.

Un Gobierno que rifa la confianza que le dieron los ciudadanos, que descuida el orden y desobedece la ley genera las escenas de anomia social que vemos hoy.

Es muy dramático el final de ciclo del kirchnerismo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 3, 2023

Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero y referente bonaerense de la coalición opositora escribió en la misma red social una critíca hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof y se solidarizó con Berni: “Condeno toda violencia como la que sufrió el ministro Sergio Berni, pero el gobierno de Axel Kicillof debe entender que no puede seguir igual, sin hacerse cargo de la inseguridad. Hace más de tres años vienen discutiendo con el gobierno nacional que es del mismo espacio político”.

Condeno toda violencia como la que sufrió el ministro @SergioBerniArg pero el gobierno de @Kicillofok debe entender que no puede seguir igual, sin hacerse cargo de la inseguridad. Hace más de tres años vienen discutiendo con el gobierno nacional que es del mismo espacio político. pic.twitter.com/AknjZzZeMa — Diego Valenzuela (@dievalen) April 3, 2023

Noticia en desarrollo

LA NACION