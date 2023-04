Tras el fallo adverso en New York, Pablo González defendió la estatización de YPF: “Hoy no estaríamos acá”

escuchar

EL CALAFATE.- Pablo González, presidente de YPF, defendió hoy la estatización de la empresa realizada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en el año 2012 y aseguró que fue una decisión estratégica para “defender la soberanía energética ante el mundo” . Sus dichos llegan en medio de la polémica generada a partir del fallo de la justicia de los Estados Unidos desfavorable para la Argentina en el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que se lleva adelante en Nueva York.

“Si no hubiera sido por esa decisión que tomo Cristina Kirchner en 2012, esa valiente decisión de recuperar YPF, hoy no estaríamos acá. No sabemos quién estaría acá”, afirmó González en Río Gallegos, durante un acto en el Salón Blanco de casa de Gobierno, donde firmó acuerdos junto a Alicia Kirchner e intendentes y anunció el proyecto de un parque eólico para la capital provincial.

González, un hombre de Máximo Kirchner, y uno de los posibles aspirantes a la gobernación por el kirchnerismo , afirmó que la nacionalización de la petrolera de bandera fue “una decisión estratégica para preservar y defender un bien estratégico nacional que son los hidrocarburos”. Aseguró que si esa decisión no se tomaba, no se hubiera desarrollado Vaca Muerta. Recordó que el yacimiento neuquino es la segunda reserva no convencional de gas del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo.

La resolución de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, obliga al Estado argentino a pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$17000 millones. Sin dar nombres, González aseguró que hubo quienes salieron a “festejar una condena contra el Estado soberano de la Argentina”, y reiteró que la decisión de estatizar la petrolera fue acompañada también por legisladores de la oposición.

El fondo de inversión Burford compró en España el derecho a demandar a la Argentina y a YPF a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio, cuando las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, fundadas para la familia Eskenazi, quebraron en ese país. La relación de los Kirchner con los Eskenazi, se remonta 1998, cuando durante la segunda gobernación de Néstor Kirchner, el Banco Santa Cruz fue finalmente privatizado a favor del grupo Petersen .

González, quien fue diputado y senador nacional por Santa Cruz y vicegobernador de la provincia, sostuvo que Cristina Kirchner tomó la decisión de expropiar el 51% de las acciones por “una decisión estratégica, pensando que Argentina se estaba quedando sin recursos energéticos. Por ejemplo, en Loma de la Lata, en la cuenca neuquina el gas, se estaba terminando. O por ejemplo nosotros seguimos en declino en la cuenca del San Jorge, donde tenemos una explotación convencional donde estamos invirtiendo, pero el declino es inevitable”.

Tras el fallo, González destacó que hoy YPF tiene una situación financiera estable. “Ha bajado su deuda, hace tres años teníamos una deuda de US$8000 millones, la hemos bajado a US$2000 millones. Es claramente saludable, comparado con todas las compañías energéticas del mundo”, manifestó, y aclaró que la empresa que preside aumentó la producción para los próximos cinco años.

En el mismo acto, González firmó acuerdos por US$500 millones, que incluyen fondos de inversión social para casi todos los municipios de Santa Cruz. Según la información oficial ya había sido anunciado en agosto pasado y forma parte de las deudas generadas por YPF en Santa Cruz por la falta de inversiones y actividad entre 2016 y 2019.