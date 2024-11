Ficha limpia: la insólita explicación de un diputado libertario de por qué llegó justo a dar quorum

El diputado libertario Gerardo Huesen llegó con el tiempo justo al recinto para sentarse en su banca para la sesión de ficha limpia y, para defenderse de los ataques que recibió, brindó una sorprendente explicación: “Tuve un problema de descompostura. He comido fiambres” .

Un rato antes, el exoficialista y ahora integrante del bloque Movimiento de Innovación y Desarrollo Óscar Zago sostuvo en diálogo con LN+ que el accionar de Huesen había sido una “vergüenza” y que era un “caradura”. “Me voy muy traicionado por mucha gente, que la escuché durante cuatro años hacer campaña y hablar barbaridades de lo malo, de la casta, de todo”, cruzó, y siguió: “He visto cosas aberrantes. Hay un diputado que se filmó adentro, entregando a los compañeros que no estaban, porque estaban atrás de las cortinas. Esperando. Y algún vivo le dijo ‘che entra ahora que falta mucho’. Entró un caradura, unos caraduras. Son basura”.

En su relato, Zago sostenía que el miembro de La Libertad Avanza ingresó 10.30 al recinto, en el horario límite para brindar quórum, ya que la sesión comenzó a las 10 y se les da 31 minutos de tolerancia para sentarse en sus bancas. “Hay un diputado tucumano de La Libertad Avanza que me dio vergüenza porque entró y mandó en cana a sus propios compañeros , que quizás hay algunos que se descompusieron o algo por el estilo. Fue el diputado Huesen. Me dio vergüenza porque hay diputados de La Libertad Avanza que acordaron no entrar y él mismo los manda en cana. A mí no me gustaría tener compañeros así. Entró y 30. Lo sé porque se sienta a un metro mío. Vi la jugada porque él estaba afuera”, apuntó.

Unos 20 minutos más tarde, Huesen habló con LN+ para desmentir a Zago y asegurar que, aunque llegó justo, sí dio quórum y que su aparición a último minuto se debió a que se encontraba con un cuadro de gastroenteritis. “Yo estuve en enfermería, tuve gastroenteritis y vine rapídisimo y di quórum. Soy un diputado que está más que interesado, como todos los de La Libertad Avanza, en que Ficha Limpia salga. Hace tres días...”, comenzó a decir, cuando fue interrumpido por el periodista Luis Novaresio, que volvió a consultarle por su condición.

Gerardo Huesen junto a Javier Milei. Foto: X

“ Tuve un problema de descompostura, he comido fiambres. Tengo acá el certificado inclusive, lo puedo mostrar”, reclamó. Además, sostuvo que, dentro del recinto, veía cómo el “inútil y gran mentiroso” de Zago se “reía por algo”. “Por algo lo sacaron del bloque”, masculló.

“Estoy mal físicamente. Este es mi certificado, por eso me da vergüenza que el diputado Zago salga a decir en público que yo le doy vergüenza. Es un caradura, un cararrota”, agregó. Huesen afirmó que llegó al recinto alrededor de las 10.20, aunque como no tenía reloj no podía afirmarlo con seguridad. “Es relativo a qué hora entré o no. Es relativo. Yo di quórum. Entré a dar quórum porque soy el mayor interesado en que Ficha Limpia salga”, se defendió.

Huesen figura en la lista de los 116 diputados presentes en el recinto que dieron quórum a las 10.31 para tratar el proyecto impulsado por el PRO y en especial por su autora, Silvia Lospennato. De La Libertad Avanza, se ausentaron ocho diputados: Santiago Santurio, Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, José Peluc, Lorena Maczsyn y Álvaro Martínez. De aquellos, solo Pagano y Peluc habían advertido que se ausentarían, indicaron a LA NACION desde la presidencia de la Cámara.

