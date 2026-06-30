“Figura devaluada”: solo Posse duró menos que Adorni y Milei ya es el presidente que más jefes de Gabinete echó

Diego Santilli se convirtió hoy en el 24° jefe de Gabinete desde que la Constitución Nacional reformada en 1994 creó un cargo que, según un informe de la Universidad Austral “no ha logrado afianzarse con el rol que imaginaron los convencionales constituyentes” y que se ha devaluado aún más durante la presidencia de Javier Milei, que ostenta “las dos peores marcas de permanencia” de un ministro coordinador en los últimos 31 años: Nicolás Posse solo duró 169 días y Manuel Adorni lo superó levemente, con 235 días en el cargo.

“La presidencia de Javier Milei estableció una serie de récords que profundizan la tendencia de precariedad y devaluación institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, sostiene Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

La permanencia de los jefes de Gabinete Universidad Austral

El estudio señala que Milei, al designar hoy a Santilli, se convierte en el mandatario que más veces ha renovado este cargo, con cuatro jefes de Gabinete en apenas dos años y medio de mandato. Supera así el máximo previo de tres ministros coordinadores que ostentaban Cristina Kirchner y Alberto Fernández en sus respectivos mandatos.

Es más, los jefes de Gabinete de Milei duraron menos que los de “la corta y traumática experiencia presidencial de Fernando De La Rua”: Rodolfo Terragno tuvo el cargo 301 días y Cristián Colombo, 440 días.

En el informe, la salida de Adorni es presentada como un síntoma de una “tendencia declinante” en la duración de los jefes de Gabinete.

Desde la creación del cargo, en 1994 y la designación del primer jefe de Gabinete −Eduardo Bauzá, el 8 de julio de 1995, designado por Carlos Menem− hubo 23 ministros coordinadores a lo largo de doce mandatos presidenciales, lista que incluye los efímeros mandatarios surgidos de la crisis del 2001.

Eduardo Bauzá

El informe de la Austral releva que Nicolás Posse fue el jefe de gabinete de un presidente con mandato constitucional [aquí sí se excluye el interregno de 2001] que menos tiempo duró (169 días). En el otro extremo, Alberto Fernández fue el que más tiempo alcanzó, con un total de 1886 días acumulados entre las presidencias de Néstor Kirchner (1660 días) y Cristina Kirchner (226 días). Fernández fue, además, el único jefe de Gabinete en llegar a la Presidencia.

El estudio no deja pasar que, hasta ahora, ninguna mujer ocupó ese rol. “Los 12 presidentes a lo largo de casi 31 años de funcionamiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros, muchos de ellos que abogan (o han abogado) por la igualdad de género y el cupo femenino en la función pública, no hallaron idónea a una mujer para ejercer el cargo y promover su designación”, explica Bermolén.

La devaluación del cargo

El informe enfatiza que la figura del jefe de Gabinete perdió “brillo, prestigio y peso real”. Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un “primus inter pares” o un “súper ministro” de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en "un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del Presidente".

“Su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994”, dice Bermolén en el informe.

Cantidad de jefes de Gabinete en cada mandato presidencial Universidad Austral

Señala que ese desgaste se profundizó durante la presidencia de Milei y que “el caso Adorni acentuó” esa tendencia.

Bermolén también advierte “no parece una práctica sana que un Jefe de Gabinete ostente otros roles”, como los de voceros, directores de empresas estatales o con funciones en otros ministerios. “La política se ha encargado de trastocar el espíritu original de la Constitución de 1994, vaciando de poder real a una institución que hoy funciona más como una delegación de tareas burocráticas del sistema hiperpresidencialista argentino”, señala el estudio.

Marcos Peña y el quiebre

Sólo dos jefes de Gabinete iniciaron y concluyeron el mandato presidencial que los invistiera en el cargo: Alberto Fernández junto a Néstor Kirchner (1660 días) y Marcos Peña con Mauricio Macri (1461 días).

Allí, el estudio marca un quiebre: “Desde que Marcos Peña completara sus cuatro años en ese rol durante la presidencia de Mauricio Macri, la permanencia en dicha función de los sucesivos jefes de gabinete ha ido en constante descenso”. Así, Santiago Cafiero permaneció 650 días en funciones (entre 2019 y 2021), su sucesor Juan Manzur completó 513 días (entre 2021 y 2023), Agustín Rossi con 298 días cerró el mandato de Alberto Fernández (2023), sumándose a tal caída −ya con Milei- Nicolás Posse, con apenas 169 días en funciones, quién ostenta hasta aquí la peor marca.

El desgaste de los jefes de Gabinete desde 2019 hasta Manuel Adorni Universidad Austral

Guillermo Francos logró frenar esa caída, con sus 525 días de vigencia en el cargo (marca similar a la de Manzur), pero Manuel Adorni restauró la tendencia declinante con apenas 235 días en el cargo, de los cuales 112 días transitaron en el medio de los escándalos por su presunto enriquecimiento ilícito, que paralizaron buen parte de su gestión y la del gobierno libertario.

Excluyendo los mandatos derivados de la crisis de 2001, el promedio de duración de un jefe de Gabinete en funciones es de 565 días (menos de 19 meses). Sólo seis ministros coordinadores superaron ese promedio: Alberto Fernández (1660 días con Néstor Kirchner), Marcos Peña (1461 días con Mauricio Macri), Jorge Rodríguez (1341 días con Carlos Menem), Aníbal Fernández (886 días con Cristina Kirchner), Juan Manuel Abal Medina (711 días con Cristina Kirchner) y Santiago Cafiero (650 días con Alberto Fernández).

Alberto Fernández y Jorge Capitanich Télam

Los tres jefes de Gabinete del 2001 fueron Humberto Schiavoni (tres días con Ramón Puerta), Jorge Obeid (siete días con Adolfo Rodríguez Saá) y Antonio Cafiero (tres días con Eduardo Camaño).

Alberto Fernández (con Néstor y Cristina Kirchner) y Jorge Capitanich (con Eduardo Duhalde por 121 días y Cristina Kirchner por 463 días) fueron los únicos jefes de Gabinete que ejercieron ese rol en dos presidencias diferentes.

Obligaciones incumplidas

El estudio señala también el escaso grado de cumplimiento de los jefes de Gabinete al mandato constitucional de concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar de la marcha del gobierno. “El más cumplidor de dicha encomienda constitucional ha sido Marcos Peña, mientras que entre los mayores infractores se encuentran Juan Manzur, Rodolfo Terragno, Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa y Chrystian Colombo”, señalan, citando a Chequeado.

En ese contexto, recuerdan que Posse y Adorni sólo fueron una vez al Congreso: el primero, en mayo de 2024, y el segundo, el pasado 29 de abril.

“Un subordinado de confianza”

Entre otras conclusiones, y al relevar el devenir de los ocupantes del cargo y el apego al rol previsto en la Reforma Constitucional de 1994, el informe de la Austral señala que la Jefatura de Gabinete resulta en la práctica “un ministerio más, cuyo mayor poder se encuentra en la administración de los recursos y la reasignación de las partidas presupuestarias y en la absorción de múltiples tareas burocráticas que con anterioridad recaían en la figura del Presidente”.

Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Univ. Austral

“En nuestro sistema hiperpresidencialista, el Presidente sigue concentrando su carácter de jefe político, titular del gobierno y cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. El Jefe de Gabinete no es más que un ministro coordinador al mismo nivel del resto de los ministros, aunque tiene competencias específicas en materia de presupuesto, decretos de necesidad y urgencia, legislación delegada y veto parcial. En las materias propias de cada uno de los Ministros, el Jefe de Gabinete carece de autoridad para impartirles órdenes. Y en su relación con el Presidente es un subordinado de confianza”, concluye.