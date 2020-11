El candidato demócrata Joe Biden Fuente: AFP

En la recta final para las elecciones en Estados Unidos, según un artículo publicado en el periódico británico Financial Times, un eventual triunfo de Joe Biden beneficiaría al presidente Alberto Fernández. El artículo definió al mandatario argentino como un "izquierdista pragmático" y lo destacó por sobre el resto de los líderes latinoamericanos en relación al vínculo que éste podría construir con el candidato demócrata.

Para el diario británico, un triunfo de Joe Biden podría representar "un desafío mayor" para la región. "Diplomáticos y altos exfuncionarios estadounidenses dijeron que las posiciones de los demócratas sobre comercio, derechos humanos, cambio climático y lucha contra la corrupción podrían resultar incómodas para algunos de los líderes latinoamericanos, que se han acostumbrado a que un presidente estadounidense haga la vista gorda", sostiene el Financial Times.

A lo largo de la publicación se repara en que al presidente republicano Donald Trump le gusta dar ultimátums a los líderes latinoamericanos, pero se lo caracteriza como "un perro que ladra, pero que no muerde". Para ejemplificar esta alegoría, se mencionan las amenazas de Trump en relación a la frontera mexicana, o aquellas que planteaban imponer aranceles punitivos a Brasil o invadir Venezuela. Según el diario británico, todas ellas "resultaron vacías".

El artículo se vale también de una anécdota entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández en la que da cuenta de cómo, el año pasado, el presidente de México le dio algunos consejos privados al mandatario argentino sobre cómo tratar a Trump. "Con él podés hacer lo que quieras, simplemente no digas nada, no te metas en una confrontación y estarás bien", le aconsejó en su momento López Obrador a Fernández.

"Puede que sea un poco blanco y negro y transaccional, pero lo entienden, los presidentes (en la región) lo entienden absolutamente y lo han descubierto", considera el principal asesor de la Casa Blanca sobre América Latina entre 2017 y 2019, en el artículo. "Lo que obtendrás con una presidencia de Biden es una política exterior matricial, integrada y con matices de gris. Lo elogiaremos en algunos temas y lo criticaremos en otros. Eso les dará un latigazo", agrega.

De todas formas, el Financial Times considera que algunas cosas no cambiarían si Biden llegara a ganar las elecciones. "América Latina no sería una prioridad máxima, particularmente para un presidente de Estados Unidos que enfrenta una grave emergencia económica y de salud pública", indica el diario extranjero. Aunque distingue que dentro de la región, México se llevaría el foco principal de atención "debido a su extensa frontera terrestre, una fuente importante de inmigración ilegal y drogas de contrabando, y por su condición de principal socio comercial e inversor".

Por último, el artículo concluye: "Con líderes en las naciones andinas de Chile, Perú y Ecuador que deben renunciar luego de las elecciones en el primer año de un nuevo presidente de EE. UU., Fernández de Argentina, un izquierdista pragmático, se destaca como uno de los líderes latinoamericanos que pueden beneficiarse de un presidente Biden."

