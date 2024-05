Martín Lousteau y un funcionario de Luis Caputo discutieron por el Régimen a las Grandes Inversiones

Escuchar

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau protagonizó un cruce con un alto cargo del Ministerio de Economía en el marco del debate de la Ley Bases en comisiones del Senado. “¿Hace falta tanto beneficio?”, cuestionó el también presidente de la UCR al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en relación al capitulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El legislador planteó una serie de interrogantes y objeciones sobre el proyecto que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados. “Una de las preguntas es si con este régimen podría, por ejemplo, venir inversión china o saudí, hacer un puerto, comprar tierra y después exportar sin derecho de exportación los alimentos. ¿Podría la Argentina impedir eso con el RIGI?”, consultó Lousteau.

Luego, afirmó que el RIGI tiene “agujeros tributarios importantes” y planteó un interrogante sobre una hipotética situación: “Si dentro de 15 o 20 años tenemos una restricción debido al cambio climático o cualquier otra modificación y empieza a haber restricción de insumo que colisiona con un derecho social, la reglamentación dice que no se puede restringir de ninguna manera el insumo que va a utilizar el VPU [proyecto de inversión], que es sujeto de inversión del RIGI”.

Lousteau también sostuvo que la Argentina perderá millones de dólares de recaudación en el futuro de manera innecesaria, según afirmó. “Le estamos dando 30 años de estabilidad. La pregunta es si es tan importante garantizar la estabilidad a partir del año 11,12, hasta el año 30 para tener una inversión hoy. Porque a la cuenta de hoy no parece muy significativo en un proyecto, pero cuando lleguemos al año 10, 11, 12 vamos a estar perdiendo un montón de recaudación”, apuntó.

“Estamos regalando plata que no pareciera que detone inversiones, pero perdemos recaudación futura, que en gran medida, en un 55%, es de las provincias”, subrayó el senador y luego propuso una comparación con los casos de Australia y Chile.

“Muchos de los regímenes similares que existen en Australia, Chile o Perú tienen un condimento de participación o integración local. Proveedores locales. Nosotros tenemos una industria metalúrgica importante, que hace desde maquinaria agrícola hasta maquinaria para perforación y exploración, para infraestructura eléctrica. Si vamos a permitir que cualquier insumo pueda ingresar en la Argentina implica una discriminación muy importante incentivada contra la industria local”, resaltó el presidente de la UCR.

Guberman, por su parte, cuando le tocó tomar la palabra, le contestó: “Argentina es mucho más caro que Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fue del 35% el año pasado y ahora lo subieron al 43%. En Perú, es del 38%, 39%. Es mucho más caro acá. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”.

El funcionario del ministerio de Economía reiteró que “el régimen es optativo: si la provincia adhiere, la empresa que se quiera instalar en la provincia se va a poder acoger al régimen y tener los beneficios”. Pero, según Guberman, “si la provincia no se adhiere difícilmente la empresa vaya a querer instalarse en esa provincia si no va a tener la garantía de que no le va a cobrar impuestos adicionales por mas que la Nación se los esté reduciendo”.

En relación a eventuales beneficios para la compra de insumos, Guberman sostuvo que “en Diputados generó mucha confusión”. “El proyecto y el texto apuntan a dar diferencias tributarias sobre bienes trazables, registrables. Los insumos no entran dentro de este régimen. No podés usar la ventaja de derecho de importación para comprar insumos productivos, es para los bienes de capital relacionados con la inversión”, aseguró el funcionario del Gobierno.

