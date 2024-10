Financiamiento universitario: dura advertencia de Martín Lousteau a los diputados de la UCR para que no apoyen el veto de Javier Milei

Escuchar

En la previa de una nueva marcha universitaria y a horas de que el presidente Javier Milei firme el veto total, contra la ley de financiamiento de las casas de estudio, el senador Martín Lousteau envió un contudente mensaje destinado a los legisladores radicales que deberán decidir en el Congreso si blindarán, o no, la decisión del Ejecutivo. “El partido no solo les exige a sus diputados y senadores que voten a favor, sino que bajen, estén presentes y no se ausenten con excusas”, señaló el presidente de la UCR.

“Lo que se ve en el Senado es que hay dos tercios holgados para poder sostener la ley de financiamiento universitario”, sostuvo Lousteau, en relación al panorama de adhesiones contra el futuro veto dentro de la Cámara alta. En cambio, el dirigente radical admitió que el cuadro de situación es dintinto en la Cámara baja. “Lamentablemente, hemos visto que en el caso de Diputados, hay algunos legisladores, incluyendo los de mi partido que han sido sancionados por el espacio, que han dado vuelta su voto”, advirtió el presidente de la UCR, en diálogo con C5N.

De esta forma, Lousteau aludió a los cinco diputados radicales que votaron a favor del aumento de las jubilaciones y luego cambiaron su apoyo para blindar el veto del Presidente. Se trata de los legisladores Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Tournier (Corrientes). En aquella oportunidad el presidente de la UCR pidió sancionar a los díscolos del partido al asegurar que su voto había sido a cambio de “prebendas o ventajas personales”.

“En este caso, aspiro y peleo para que eso no pase y para que cualquiera que se aparte sea efectivamente sancionado”, retomó Lousteau. “El partido fue muy contundente con respecto a eso, no solo les exige a sus diputados y senadores que voten a favor, sino que bajen, estén presentes y no se ausenten con excusas”, aclaró el senador radical.

En otro tramo de la entrevista, el titular de la UCR apuntó contra el accionar del Gobierno al acusarlo de haber repartido “prebendas” a algunos legisladores durante el tratamiento de la Ley de Bases. “Ya lo hemos visto”, destacó. “Esa es la casta, la que es capaz de votar en contra de algo bueno para la gente con tal de llevarse algo personal”, apuntó Lousteau. “Eso pasó en el Senado y en Diputados , entonces tenemos que actuar colectivamente para evitar que eso pase”, concluyó al respecto.

Las declaraciones de Lousteau se dan a menos de 24 horas de producirse una nueva marcha universitaria en reclamo de mejoras salariales que, según anticipan desde varios sectores, podría ser igual de masiva que la de abril. Bajo este contexto, el Gobierno redobló las críticas contra la protesta y cuestionó la falta de información con respecto a las casas de estudios superiores.

“El ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes”, destacó el portavoz presidencial, Manuel Adorni y precisó: “Se ofreció un aumento del 6,8% por encima de la inflación; se ancló los salarios de los docentes con los trabajadores de la administración pública publica para que cobren en tiempo y forma, y no cuando se le ocurriera al gobernante de turno. Antes cobraban a 68 días y ahora lo hacen en un promedio de 4,6 día y se realizaron incrementos en los gastos de funcionamiento”.

En este sentido, Adorni destacó que “los recursos se enviaron”. Reclamó entonces que se sepa qué pasó con los fondos y denunció que, en el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 hasta ahora no fueron rendidos. “El único informe vinculado a la UBA pertenece a la facultad de Psicología auditada en 2018; esto hace imprescindible que los mismos sean auditados. Por eso el Gobierno avanzó con la Sigen para llevar adelante la auditoria”, destacó.

