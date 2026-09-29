Florencia Carignano, extitular de Migraciones: “Es delirante todo lo que dijo Milei; tiene una gran confusión”

La diputada kirchnerista Florencia Carignano, que ejerció como titular de Migraciones durante la administración de Alberto Fernández, habló este martes de la cifra que arrojó el presidente Javier Milei sobre unos supuestos “20.000 terroristas deportados” durante su gobierno. Aseguró, en ese marco, que “es delirante” lo que dijo y que si fuera cierto tendría que haber una alarma en el país.

“Imaginate 30.000 [por la suma de unos supuestos 20.000 terroristas deportados, que se suman a otros 10.000 echados el año pasado], es una invasión de zombies, de terroristas y nadie nos avisó en el peligro en el que estábamos. Aparte, ‘terroristas que vinieron a sabotear el modelo económico’. ¿Qué significa, que quisieron secuestrar o matar a Caputo? ¿Quisieron poner bombas en el Banco Central? ¿Cómo un terrorista sabotea un modelo económico? Si eran 30.000 tendría que haber pesado una alarma sobre Argentina", sostuvo la exfuncionaria.

El mandatario afirmó el domingo, en LN+, que solo este año su Gobierno “deportó 20.000 terroristas” y dijo que “son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Pero las estadísticas oficiales no coinciden con el relato del Presidente. Lo que registra el Ministerio de Seguridad es que en lo que va de 2026 hubo 744 “expulsiones” y 18.947 “incidentes de entrada” de personas a las que por razones legales o meramente administrativas no se les permitió entrar al país. En ningún caso las estadísticas hablan de “terroristas”.

En ese contexto, Carignano continuó: “Es delirante todo lo que dijo Milei. Tiene una gran confusión, lo que no sé es si es adrede para que no hablemos de que el modelo económico se cae a pedazos, o si realmente se cree sus propias mentiras. Como para él la inmigración o rechazar en la frontera es lo mismo que deportar terroristas, el rechazo del ingreso de una persona en la frontera para él debe ser lo mismo. Quizás por eso dijo esa burrada en televisión”.

En diálogo con Radio Futurock, la diputada nacional enumeró algunos ejemplos que pueden “inflar” el número de deportados: “Viene una persona con un documento falso: rechazo. Viene otra persona, le empiezan a hacer preguntas; no tiene boleto de regreso. ¿Falso turista? Rechazo. Viene un chino, le pedís la visa, no la tiene: rechazo. Todos esos son rechazos que se realizan todos los días en Migraciones y que engrosan el número. También aquellos presos extranjeros que cumplieron la mitad de la condena en la Argentina".

Insistió, por otro lado, en que existen definiciones de las Naciones Unidas sobre el terrorismo que no coinciden con el concepto de inmigrante ilegal. “El terrorista es aquella persona que infunde terror en la sociedad o que ha amenazado la vida de alguna persona por motivos políticos o ideológicos”, explicó.

Florencia Carignano gentileza

“Sería un escándalo que no lo tuvo ningún país en el mundo. Aparte, si entraron, es un problema ya de seguridad nacional que estamos teniendo. El Presidente debería echar a [la ministra de Seguridad, Alejandra] Monteoliva, al de la SIDE (Cristian Auguadra), a todos, porque falló el sistema si entraron 30.000. Si se les pasaron todas estas personas y entraron, falló todo. ¿Qué pasó? Te falló todo, papu. Te falló la SIDE, toda la inteligencia para detectar que había grupos terroristas tratando de ingresar por tus fronteras. Entraron todos. Fuiste sumamente permeable", apuntó.

Sostuvo, en tanto, que en caso de que sean terroristas no se podrían deportar sin que primero intervenga la Justicia. “Tenés que hacer una denuncia, fundamentar por qué estás haciendo la denuncia. La Justicia tiene que investigar si efectivamente iba a cometer un acto terrorista. Después, esa persona tiene que ir presa; no la podés echar.

“¿Dónde están los 30.000 terroristas que vos encontraste que supuestamente venían a sabotear el plan económico? ¿Hiciste una denuncia? Imagino que sí, porque sos funcionario público y tenés la obligación de hacer una denuncia si sabés que alguien va a cometer un delito. Además, tenés que poner a la sociedad en resguardo; tenés que generar alarma. La población civil está en riesgo. ¿Contra el plan económico? Pero no es un lugar. El Ministerio de Economía, ponele", insistió Carignano.

En otro tramo de la entrevista, la extitular de Migraciones aseguró que Milei dice estas afirmaciones para distraer a la población sobre el plan económico y los últimos malos datos arrojados por el Indec sobre el aumento de la pobreza y la baja en la actividad económica. “Dudo que sea un hijo de puta o que esté loco. Tengo esa gran duda de que a lo mejor nos hace creer que es un demente y que todos nos reímos y decimos, ‘qué delirante’. Y la verdad que está haciendo un jueguito para poder ejercer el plan económico que tiene, que es un desastre. Entonces nos distrae con todas sus locuras. Yo no sé si finge demencia o es demente”, completó la diputada.

Dudas sobre la cifra

La versión del Presidente choca además con lo que dijo, hace un mes, el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, en el Congreso. Ante los legisladores que componen la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, Aguadra negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, por los dichos de Milei sobre la supuesta deportación de terroristas.

Ya son 20.000 los extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos.



En Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/xSCeqgESDt — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 18, 2026

“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet)”, dijo el diputado.

Ferraro precisó que había pedido que, en cada caso, se detalle si la calificación de terrorismo se hizo dentro del Repet y que el Gobierno explique qué información concreta la sustenta. “También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ‘dinamitar el modelo argentino’, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron”, dijo Ferraro.