Florencio Randazzo afirma que su fórmula junto a Juan Schiaretti está en una pelea de “David contra Goliat” en estas elecciones. El precandidato a vicepresidente sostiene que su espacio, Hacemos por Nuestro País, busca posicionarse como superador de “la grieta”, pero marca las dificultades para hacerse notar en ese contexto, que caracteriza como un “negocio” de la política y los medios de comunicación. Mate en mano en su oficina porteña, Randazzo recibe a LA NACION y desglosa las razones por las que considera que el electorado debería elegir su propuesta, basada en el modelo de gestión de Schiaretti en Córdoba.

–¿Por qué razón se debería elegir su fórmula con Schiaretti?

–La grieta ha fracasado, tanto el gobierno que encabezó Mauricio Macri como el que encabeza Alberto Fernández y acompañan Cristina Kirchner y Sergio Massa. La Argentina tiene más inflación, más desocupación, más pobreza, menos calidad en los servicios públicos que presta el Estado. Eso nos pone en la necesidad de generar una alternativa diferente, con un hombre que ha gobernado con éxito una provincia. El gobernador de Córdoba ha demostrado cosas fundamentales: el respeto por las instituciones, la libertad de prensa, el diálogo y la independencia de los poderes. Hay que mejorar el sistema educativo. En Córdoba hay una educación de vanguardia, las escuelas enseñan en el secundario vinculadas a los desafíos del nuevo trabajo. La tasa de deserción de esa secundaria es del 5%; la tasa de deserción media en la Argentina es de 50%. En salud, la visión en Córdoba y que comparto, es la complementación con el sistema privado. La Justicia es lenta, queremos una Justicia de gestión por resultados. El que delinque tiene que estar preso y eso engloba cuestiones como reivindicar la fuerza policial. El Estado debe promover obras de infraestructura vinculadas al sistema productivo. Hay que resolver el déficit fiscal y tenemos que ir a una reforma para que los trabajadores que están en la informalidad pasen a la formalidad, para colaborar con el sistema previsional. El otro gran problema es la falta de dólares. ¿Por qué hay casi 400 mil millones de dólares afuera? Ha sido falta de confianza en los gobernantes, no son antipatria. La Argentina no tiene una práctica de promoción de exportaciones, por eso planteamos eliminar retenciones para todos los sectores que exportan.

–¿Tiene buena recepción su propuesta, o la gente está enfrascada en la grieta?

– Hemos encontrado resignación. Han contaminado a la sociedad de una forma que hace pensar que todos somos iguales, que la Argentina no resolverá los conflictos. Hay que rebelarse frente a eso. La grieta es un negocio de la política, de los medios. Giran en una órbita en la que los intereses son de los dirigentes políticos, alejados de los intereses de la gente, como resolver la inflación. El Gobierno se ha transformado en una fuerza política de asistencia a la exclusión, con bolsas de alimentos, con planes. La Argentina necesita gente que trabaje, eso genera riqueza y genera dignidad. Somos David contra Goliat, tienen aparatos del Estado, mucha plata, y te invisibilizan. No solamente pagan para aparecer, pagan para que el otro no aparezca. He sido un hombre que ha tenido todas las posibilidades, he renunciado a ser gobernador de Buenos Aires porque creí que era más importante la palabra que ser gobernador. En 2017, se me ofreció acompañar a Cristina, dije que no, la enfrenté y sacamos medio millón de votos. En 2021, sacamos medio millón de votos. En 20 provincias, un gobernador que es electo lo es por mucho menos que eso.

–No llevan candidato a jefe de gobierno, tampoco a gobernador bonaerense...

–Priorizamos el armado nacional. Había 20 provincias que ya habían tenido elecciones y solamente cuatro que no tenían: Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. No teníamos los suficientes recursos y estructura.

Randazzo sostiene que el Presidente "tiene un grado de indignidad ilimitado" Santiago Cichero/AFV

–En 2021 hizo una campaña confrontativa con Cristina. ¿El kirchnerismo es su principal adversario todavía?

–El principal adversario son los problemas que tiene la Argentina y la incapacidad de estas dos coaliciones de resolverlos. Soy un hombre de gestión. Cuando estuve en la gestión, todo lo que tuve bajo mi responsabilidad lo transformé: el documento, el pasaporte, creé la Agencia Vial, los trenes, la SUBE.

–Usted trabajó políticamente con Alberto Fernández, ¿Qué opina de su gobierno?

– Lamentablemente, ha sido muy malo. Ha devaluado la figura presidencial. Las revoluciones morales vienen de arriba hacia abajo. Este hombre tiene un grado de indignidad ilimitado. Y dato mata relato: la Argentina empezó con una inflación del 50% y terminará con 134%; tenía algunos tipos de cambio, tiene veinte ; ha agudizado la pobreza; tiene mala calidad en los servicios públicos que presta el Estado, y vivimos niveles de inseguridad insoportables, con una Justicia lenta.

–Hubo negociación entre Schiaretti y Larreta. ¿Le interesaba ese acuerdo?

–Me interesa la idea de abandonar la grieta, no puede ser que el diálogo esté ausente. Los que están alejados de nosotros son los que abonan la grieta, los que creen que eso es un buen negocio. Nosotros queremos un gobierno de unidad nacional, hay gente valiosa en todos los espacios. Nosotros hemos hablado con todos los espacios. Creemos que hay que competir el 13 de agosto, hay que competir el 22 de octubre y después veremos.

Randazzo, en su oficina, junto a su equipo de campaña Santiago Cichero/AFV

–¿Son más proclives a hablar con ese sector en un hipotético ballotage?

–No tenemos definición de ese tipo. En ese espacio, ganaron los que priorizan la grieta, que en ese caso fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. No planteábamos ir a Juntos por el Cambio, planteábamos una coalición muy amplia que compitiera en las PASO.

–¿Considera que el peronismo fue colonizado por el kirchnerismo, como dice Schiaretti?

–El kirchnerismo se fue desnaturalizando. En un momento, fue una fuerza amplia, que expresaba a sectores por encima del peronismo. Eso se transformó en una fuerza política de fundamentalistas con poca idea sobre lo que pasa en el mundo y cero gestión.