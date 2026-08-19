Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, dijo que se confundió y puso un cero de más en su declaración jurada

El diputado bonaerense Francisco Adorni (La Libertad Avanza), que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, acusó un error en su declaración jurada de 2024: el hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni dijo que puso un cero de más en una deuda y que eso llevó al fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió su indagatoria, a hacer una lectura equivocada de sus números.

Lo aseguró en un escrito que presentó en la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, que debe resolver si lo llama a prestar declaración indagatoria.

La confusión que alega Adorni es la siguiente: en la declaración jurada anual de 2024, declaró una deuda inicial de $130 millones y otra al cierre del período de $60 millones. El fiscal Marijuan dedujo de esos números que el exfuncionario redujo su deuda en unos 70 millones de pesos, un monto que no estaba explicado.

Pero en la explicación que acercó al expediente, Adorni asegura que los 130 millones eran, en rigor, 13 millones de pesos, y que no existió tal reducción en la deuda, que es uno de los ejes del caso.

Francisco es diputado bonaerense de LLA Hernan Zenteno - LA NACION

Se apoyó en la declaración jurada de comienzo del período, en la que sí consignó una deuda de 13 millones de pesos.

“La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez”, explicó en su escrito. “También es coherente con la falta de lógica económica del resultado. Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio”, continuó.

Los hermanos Adorni son investigados por la Justicia

“La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130.000.000 frente a los $13.000.000 informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”, argumentó el hermano del exvocero y exjefe de Gabinete de Milei.

No es la primera modificación que Adorni introduce en su declaración jurada. En la de 2025, en particular, el funcionario incorporó en una rectificación $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según dijo, a una herencia.

Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.

Manuel Adorni también debió rectificar y ampliar sus declaraciones juradas en medio de una investigación sobre la evolución de su patrimonio. En junio de este año, el entonces jefe de Gabinete corrigió sus presentaciones de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había declarado originalmente, por alrededor de US$500.000.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió que explique esos números en un requerimiento de instrucción.