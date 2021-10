Francisco De Narváez: “Los precios máximos nunca funcionaron”

El empresario Francisco de Narváez habló esta mañana sobre la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández ayer a la tarde, la que compartió con colegas suyos. Y si bien se mostró esperanzado ante la posibilidad del “comienzo de algo distinto”, destacó que no hablaron de los controles de precios porque había un acuerdo de no abordar temas de coyuntura y remarcó que a su entender medidas de este tipo no sirven para abordar el problema de la inflación.

“Los precios máximos nunca funcionaron, funcionan por un ratito, pero nada más. En la Argentina hay un nivel de competencia fenomenal para tener precios mínimos, no precios máximos”, dijo esta mañana De Narváez en radio Mitre y agregó en cuanto al nuevo secretario de Comercio Interior, que ya era mirado con desconfianza en el sector: “Ojalá que Feletti no crea que interviniendo las empresas va a lograr lo que quiere lograr. Puedo asegurar que eso no funciona y ojalá no vaya por ese camino, veremos. No creo que los precios máximos sean la solución a la inflación, la inflación es algo mucho más poderoso”.

Sus declaraciones ocurrieron en las horas previas al anuncio del nuevo funcionario, que reemplaza a Paula Español en el cargo, quien informó un congelamiento de los precios de la canasta básica hasta el 7 de enero de 2022 en una reunión con empresarios de consumo masivo.

Antes, De Narváez había hecho un balance positivo del mitin de ayer en la Casa Rosada. No solo habló de una “reunión excelente” y de un “ambiente muy bueno”, sino que también contó que su mujer lo vio “contento y entusiasmado” y prefirió mirar “el vaso lleno”, ya que expresó: “Para el vaso medio vacío hay muchas razones y no lo estoy negando, hay cosas gravísimas que están sucediendo, pero quienes tenemos la oportunidad de trabajar sobre el medio vaso lleno tenemos la obligación de hacerlo”.

Fernández citó a De Narváez para desmentir un trascendido

Tal fue entonces la sintonía con el Presidente de De Narváez -que en sus épocas ligado a la política estuvo cerca de Pro y del radicalismo-, que el mandatario lo citó hoy, cerca del mediodía, para desmentir haber aseverado a los empresarios que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sellaría recién el año próximo. “ No fue así. Queremos lograr ese acuerdo tan pronto como se den las condiciones ”, manifestó el mandatario en redes sociales luego de los trascendidos mediáticos.

En ese hilo de tuits, remarcó: “Bien dijo hoy el empresario Francisco De Narváez, a quien cito: ‘El Presidente no nos anunció que el acuerdo con el FMI está postergado, nos dijo que está en proceso de realizarse. Un diario habla de patear, pero uno no patea en estas negociaciones. El Presidente dijo que quiere hacer un acuerdo que sea beneficioso para los argentinos y que sea cumplible”.

Bien dijo hoy el empresario Francisco De Narváez a quien cito: “El presidente no nos anunció que el acuerdo con el FMI está postergado, nos dijo que está en proceso de realizarse...” — Alberto Fernández (@alferdez) October 13, 2021

Además de esos pasajes que usó Fernández en su tuit, de Narváez también contó de la charla que tuvieron sobre la deuda: “Le preguntamos si la señora vicepresidenta [por Cristina Kirchner] está de acuerdo en cerrar un acuerdo con el FMI. Bien y rápido, en ese orden, la respuesta fue ‘sí'. Punto”.

Pese a ello, no todo fueron elogios. El empresario mencionó algunos puntos de discordancia con el Ejecutivo. Manifestó, como uno de ellos, que los empresarios le plantearon al mandatario que “no puede haber semejante tamaño del Estado con un sector privado disminuyéndose por hora”.