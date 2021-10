El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta a los empresarios, sus críticas al kirchnerismo y “el gobierno del 70%”

Con el traje de candidato y una cantidad de alusiones al 2023, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, disertó esta mañana en el Coloquio de IDEA. Ante los empresarios que lo escuchaban, y a tono con el giro de la campaña de Juntos por el Cambio en la ciudad, propuso “ liberar a la iniciativa privada de la maraña burocrática del peso del Estado” . Al momento de bosquejar el escenario de las elecciones presidenciales, fue un paso más allá: habló de llegar a un acuerdo con “dos tercios del sistema político” para gobernar. ”Hay que poder convocar al resto a un gobierno de coalición, que represente al 70% del sistema”, señaló, sin identificar al 30% restante.

“Reglas del juego claras” y “previsibilidad” fueron los dos conceptos utilizados por Larreta a lo largo de los 25 minutos que duró su exposición. Con un discurso “antigrieta”, lejos del tono que emplean varios dirigentes de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño dijo que hay que consensuar una visión común con los dos tercios del sistema político, aunque se diferenció de varias iniciativas del Gobierno y lanzó algunos dardos a la gestión nacional de Alberto Fernández y de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No utilizó nombres propios pero sí criticó, por ejemplo, la dilación en el regreso de las clases presenciales en la provincia y el intento del Gobierno de estatizar la Hidrovía.

“Hay que consensuar una visión común, que nunca va a ser unánime”, planteó Larreta. “Tenemos que apuntar a que dos tercios del sistema, o un 70% del sistema, podamos construir un camino. Eso no significa que hay que llegar al gobierno con el 70% de los votos, eso no va a pasar y no es bueno democráticamente. Hay que poder convocar al resto a un gobierno de coalición, que represente al 70% del sistema y que garantice que lo que se acuerde en ese momento va a ser sostenido en el tiempo, incluso manteniendo la alternancia”, dijo.

Tras regresar de su gira por Chaco, Formosa y Salta, y con la intención de afianzar su liderazgo nacional sin generar fisuras en Juntos por el Cambio, el alcalde porteño buscó “federalizar” su discurso y habló a escala nacional. Apeló a su gestión en la ciudad de Buenos Aires con repetidas alusiones a la disputa que mantuvo con la Casa Rosada para reanudar las clases presenciales y también citó como exitosa la aplicación de vacunas en su distrito. “Avanzamos muy bien con el plan de vacunación, sin privilegios”, dijo, a la vez que remarcó: “En la ciudad planificamos cada paso que dimos y tomamos decisiones en base a los datos y la evidencia”.

Horacio Rodríguez Larreta expuso en el Coloquio de IDEA Captura

En la enumeración de prioridades que exhibió para un proyecto de gobierno de coalición, al dirigirse al público del evento que lo escuchaba en el Centro Costa Salguero, Larreta habló de reducir los costos logísticos, de la “desburocratización” y de mejorar la competitividad con sustentabilidad en el tiempo.

“Hay que mejorar la logística y liberar la iniciativa privada de la maraña burocrática del peso del Estado sobre ustedes. Hay que reconstruir el crédito” , planteó.

Mientras desde el Gobierno surgen iniciativas y prima la idea de nacionalizar la industria del litio, Larreta buscó acotar el foco y dijo: “Hoy en el norte de la Argentina tenemos uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo y tenemos toda la tendencia en el cuidado del medio ambiente de ir a lo eléctrico, ¿no? Basado en pilas. Está bueno como primer paso, pero lo que debiéramos tener no es empresas mineras sacando el litio: debiéramos tener fábricas de pilas, acá”.