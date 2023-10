escuchar

Franco Rinaldi contó que en la última semana se debió someter a una operación por una trombosis pulmonar que derivó en que “corriera peligro” su vida al ser ingresado a la sala de terapia intensiva, aunque detalló que se encuentra mucho mejor: “Tuve unos días en los que estuve luchando”, dijo.

Consultado sobre su estado de salud en una entrevista por Radio Continental, el excandidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires en la lista de Pro de Jorge Macri contó el lunes por la tarde que atraviesa los últimos días de recuperación luego de haber sido internado. “Estoy mucho mejor. Tuve unos días complejos de terapia intensiva y ya estoy saliendo adelante para volver a casa. Tuve una cirugía con un efecto colateral que me llevó a terapia intensiva”, detalló.

Rinaldi indicó que pese a estar habituado a intervenciones y cirugías, por su patología que conlleva fragilidad ósea, esto fue algo muy distinto. “Cuando las cosas salen de eso y se transforma en algo respiratorio como esto, es distinto y no estoy acostumbrado a una terapia intensiva”, explicó.

“Corrió riesgo mi vida. Los primeros días no me dí cuenta, pero sí. No poder respirar bien es un problema. Se me hizo una trombosis pulmonar y eso te puede llevar de gira”, reconoció el también politólogo.

Jorge Macri llevaba como primer precandidato a legislador porteño a Franco Rinaldi @jorgemacri

Durante la entrevista con Elijo Creer analizó el quiebre de Juntos por el Cambio y consideró que se trata de una “interna insalvable” que venía desde hace meses consolidándose: “ JxC está terminado tal cual la conocíamos ”, opinó.

Consultado sobre los resultados de las elecciones generales que derivaron en una cruel interna en Juntos por el Cambio por la necesidad de definir su apoyo hacia el ala de Javier Milei o el sector de Sergio Massa, se refirió a su polémico caso por el cual tuvo que renunciar a su precandidatura luego de que se conocieran audios y videos con declaraciones descalificadoras.

“Yo creo que lo que se visualizó o se empezó a revelar con mucho crudeza en el caso mio fue la interna insalvable que había en la coalición Juntos por el Cambio. Hay gente muy cercana al massismo, el kirchnerismo o el peronismo en el sentido más amplio y un sector que no es peronista y que tiene en esencia otras ideas y otro horizonte para la Argentina”, interpretó Rinaldi.

Aseguró que se trató de una operación en su contra para debilitar la candidatura de Jorge Macri en la interna contra Martín Lousteau y apuntó directamente contra el referente radical y Emiliano Yacobitti como los instigadores de su renunciamiento al puesto de primer candidato a legislador porteño.

“Lo que pasó conmigo lo organizó el bandido de la UBA, Yacobitti, el muchacho este, Lousteau, y ahí estuvo el eje central de la embestida e hipócrita operación en mi contra. Todos sabían que no soy racista, xenófobo o antisemita, pero fueron contra eso para embestir contra el sector Macri, el sector más liberal de la coalición de Juntos por el Cambio”, planteó.

Franco Rinaldi (Foto: Instagram/@francovrinaldi)

En ese sentido, insistió en que lo que se vio de la interna en esos meses previos a las PASO, ahora cobra mayor notoriedad: “Siento que cuando pasó lo mío era el comienzo de un escena que ahora la vemos más cocinada. En ese momento se trataba de conservar las formas y salvar la coalición. No era el momento de hacer borrón y cuenta nueva como ahora”.

Por eso, consideró que la coalición está terminada, pero que la victoria en la interna de Patricia Bullrich por sobre Horacio Rodríguez Larreta y las posteriores buenas elecciones de Milei “reivindican” a su persona, y que por eso volverá a presentarse para el Congreso en dos años. “Mi vocación por el servicio público es inclaudicable. No renuncio a eso. Atornillarme cuando pedían mi renuncia podría haberme hecho el responsable de un resultado distinto en la interna de la ciudad y que Lousteau sea hoy el jefe de Gobierno. Ese renunciamiento fue para dar la pelea”.

Por último, confirmó su apoyo hacia Milei, al igual que lo expresaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otro referentes de Pro. “En el balotaje lo voto a Milei con las dos manos. Tengo críticas sobre todo para Javier, sobre todo cuando estaba decidido a criticar a Bullrich y JxC en vez de mostrar la desgracia del ministro de Economía, que desde que preside el Ministerio todos los indicadores son peores, pero la división de la oposición permitió que sea virtualmente el nuevo presidente”.

