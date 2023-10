escuchar

A medida que transcurren los días, las fichas del escenario electoral se van reacomodando en el tablero de la política. Las fuerzas políticas que quedaron fuera de la segunda vuelta ya han comenzado a dar definiciones sobre su posición respecto al balotaje que protagonizarán el ministro-candidato Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Luego de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich tomaran posición a favor del libertario, lo que trajo aparejada una crisis interna en Juntos por el Cambio, llegó el turno del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), facción que se impuso en la última interna del Frente de Izquierda y que llamó a “no votar a Milei y, a la vez, no darle apoyo político a Massa”.

En diálogo con LA NACION, el dirigente Christian Castillo, promotor de la candidatura de Myriam Bregman en las elecciones presidenciales, justificó la decisión tomada por su sector, analizó las diferencias entre los dos candidatos en puja, comparó el balotaje de este año con el que protagonizaron Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015, reconoció que algunos votantes suyos se inclinarán por Massa “para que no gane Milei” y compartió la hoja de ruta que tomará la izquierda de acá al 19 de noviembre.

–¿Por qué decidieron no tomar posición por ningún candidato del balotaje?

–En nuestro caso siempre tuvimos claros estos márgenes. Nuestra posición es no votar a Milei y, a la vez, no darle apoyo político a Massa . Eso es lo que hemos concretado en la resolución. No son lo mismo y eso ya lo hemos dicho. Son proyectos políticos diferentes y son políticos distintos, pero eso no quita que nosotros le tengamos que dar apoyo a uno u otro, cosa que hemos definido.

–Hasta el 19 de noviembre, ¿cuáles serán los pasos electorales de la Izquierda?

–Esta fue la posición a la que llegamos en el PTS, porque el Frente de Izquierda somos cuatro partidos: el PTS, que yo integro junto a Myriam Bregman, Nicolás del Caño y otros compañeros; el Partido Obrero, el MST y La Izquierda Socialista. Y la metodología que nos dimos es que cada partido haga sus consultas, discusiones y haga su propuesta, que es la que hemos sacado hoy y que hemos debatido este domingo en nuestra reunión del Comité Nacional. El MST ya sacó una resolución y estamos esperando los pronunciamientos de las otras organizaciones del Frente.

–¿Cuál es el peor escenario para la izquierda que imaginan en un eventual gobierno de Milei?

–Como decimos en nuestra declaración, es evidente que a Milei no le podemos dar ningún apoyo, lo llamamos a enfrentar porque siempre hemos enfrentado todas las políticas de la extrema derecha en nuestro país. Lo mostró Myriam en los debates, pero lo hicimos de un primer momento: nosotros no le armamos las listas, como hizo Massa y una parte del peronismo, ni nos lo tomamos a la ligera, sino que siempre enfrentamos sus posiciones, así que creo que es obvio que vamos a enfrentar a Milei en todo, y que no le podíamos dar apoyo electoral.

–¿Y en un gobierno de Massa? ¿Hubo dudas desde su sector de la izquierda sobre apoyarlo?

– Massa expresa una variante que viene ajustando al pueblo trabajador , sometido al FMI, es a quien apoya una parte importante ahora del poder económico. Su línea es la continuidad de las políticas de ajuste que nos han traído hasta acá. Así que no podemos nosotros dar apoyo a una variante política de ese tipo, que hemos enfrentado en la primera vuelta, y a la cual no le damos apoyo político y electoral, en el marco de nuestra crítica a un sistema de balotaje que busca revestir de poder político a quien verdaderamente no lo tiene , y a un voto binario que nosotros no compartimos como esquema. Esto es lo que hay y nosotros tenemos que dar posición, por eso nuestro planteo de que no votamos a Milei, sin que esto signifique darle ningún apoyo político ni electoral a Sergio Massa.

–¿Hay similitudes entre este balotaje y el de 2015?

–No, los escenarios no son ni peores ni mejores, van a ser dos gobiernos relativamente débiles con poco apoyo institucional y consideramos que van a ser una continuidad de las políticas de ajuste que vamos a enfrentar en las calles. Así que esos son los escenarios para los que nos preparamos para seguir la lucha por revertir un rumbo que nos ha traído a este desastre, que tiene corresponsables al gobierno de Macri, al de Alberto Fernández y que –ni hablar– que Milei quiere profundizar y al cual sabemos que vamos a enfrentar en las calles. Lo mismo de un gobierno de Massa, que quiere hacer un planteo de unidad nacional para seguir gobernando al servicio del Fondo Monetario Internacional.

–¿No consideran que el voto neutral favorece al ganador?

– El no apoyar a ningún candidato es no apoyar a ningún candidato, no beneficiás ni a uno ni a otro, son aritméticas que se hacen un poco extrañas que no compartimos. Nosotros comprendemos a quienes votan a Massa para que no gane Milei porque es un sector negacionista del genocidio, enemigo de los derechos de los trabajadores, que expresa la derecha más rancia, pero vamos a tomar la opción electoral que hemos dicho, de no darle apoyo a ninguno.