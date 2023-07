Renunció Franco Rinaldi a su precandidatura como legislador porteño

escuchar

Tras más de una semana envuelto en polémicas por declaraciones discriminatorias a diversas minorías, Franco Rinaldi, que encabezaba la lista de precandidatos porteños a legisladores de Jorge Macri, presentó su renuncia.

A través de redes sociales, y en un extenso descargo, Rinaldi anunció: “ Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia , y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”.

Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que… — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) July 13, 2023

El descargo sigue: “Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes, construidos con mucho dinero que un día deberán explicar”.

“Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores”, sumó el experto en cuestiones aeronáuticas.

Rinaldi cierra: “Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque . Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto”.

Franco Rinaldi fue acusado de antisemita

Los dichos antisemitas que provocaron el repudio de la DAIA

En las últimas horas, Rinaldi había quedado envuelto en una nueva polémica, esta vez por un video con expresiones judeófobas. El ahora exprecandidato ya había rechazado las acusaciones sobre discriminación y homofobia por videos que había subido a las redes sociales hace dos años.

Francisco Rinaldi se justificó tras las críticas: “Es un stand up de mi vida anterior”

El nuevo clip que desencadenó la renuncia pertenece también a la serie “Un café con Franco”, que Rinaldi defendió como una “performance” y un “stand up” de su vida anterior. En el video, el especialista en temas de aviación define al diario Página 12 como “Sinagoga 12″ y apela a las palabras de Guillermo Patricio Kelly, un dirigente político y periodista que lideró el movimiento de extrema derecha Alianza Libertadora Nacionalista. “Haga patria, mate un judío”, es una de las expresiones lamentablemente célebres de la autoría de Kelly.

Tras la difusión de los dichos judeofóbicos, Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, fue entrevistado e LN+ donde dijo: “Me parece que a ordinarizado la discriminación. La semana pasada era grave, hoy es mucho más grave. Y no forma parte de un stand up, ni de un episodio de humor; es despreciable lo que hizo”.

“ Lo de hoy lo configura como un acto antisemita, claramente. Si uno determina que un diario es ‘sinagogal’ porque está integrado por judíos , y además usa a Guillermo Patricio Kelly, que es el paradigma del antisemitismo en la Argentina y tiene una frase famosa acuñada que es ‘haga patria, mate a un judío’... no hay mucho más que opinar”, sumó el dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

Knoblovits siguió: “Argentina ha superado a Guillermo Patricio Kelly, hoy estamos en otra etapa histórica. Traerlo es realmente despreciable. Yo creo que el espacio de Franco Rinaldi no opina como él”.

“Me escribí por esto con Jorge Macri. Están sumamente preocupados, seguramente van a resolver esta cuestión. Yo creo que Franco Rinaldi no puede representar al espacio de Juntos por el Cambio ni a ningún espacio de la democracia, porque no es lo que nos representa a los argentinos. Argentina ha superado a esos discursos de odio”, había pedido el dirigente minutos antes de que Rinaldi anunciara su renuncia.

Eduardo Feinmann y Jorge Knoblovits

LA NACION

Temas Juntos por el cambio