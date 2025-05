Francos aseguró que sí estaban los votos para ficha limpia: “LLA no tuvo nada que ver”

El oficialismo no logra unificar criterios con respecto a lo que pasó en la sesión por ficha limpia. Mientras que el presidente Javier Milei dijo el jueves en el 11° Latam Economic Forum que no estaban los votos para aprobar la iniciativa y que por eso ellos querían un compromiso por escrito, para no ir a recinto si no había aval, este viernes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó otra cosa: que sí tenían la cifra para avanzar y que fue una sorpresa que el proyecto no saliera.

Ficha limpia precisaba al menos 37 voluntades para caminar en el Senado y así transformarse en ley, ya que venía aprobada de Diputados. El oficialismo y los aliados decían contabilizar 38, pero al final fueron solo 36 y salió rechazada, luego de que se bajaran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, en una movida que despertó especulaciones sobre un posible pacto con La Libertad Avanza (LLA) para que la iniciativa quedara sin efecto por este año, algo que Francos negó.

En primer término, el jefe de Gabinete pidió “un poco de serenidad”, después de la catarata de dardos que les llegaron desde Pro por supuestamente tejer un acuerdo con los dos senadores de Misiones (históricos aliados de la Casa Rosada) para que a último minuto rechazaran ficha limpia y que, entonces, Cristina Kirchner todavía pueda presentarse para cualquier competencia electoral.

“Pro y LLA tienen que encontrar algún consenso para enfrentar las próximas elecciones. Y todas las expresiones que hubo después de la votación obviamente fueron contra LLA, que en este tema no tuvo nada que ver”, aseguró Francos en Radio Mitre.

“Yo personalmente chequeé con el presidente de bloque [por Ezequiel Atauche] el día anterior y el día de la sesión que estuvieran confirmados los 38 votos y ahí estaban los votos de los misioneros. Si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo, de manera que adjudicar responsabilidades o culpas a LLA no tiene fundamentos“, sostuvo además el jefe de Gabinete e insistió: ”Yo lo que sé, concretamente lo que conocí, es que estaban los 38 votos y yo me vi sorprendido. Estaba mirando por televisión el resultado de la votación, me vi toda la última parte de los discursos esperando la votación, vi también la posición del kirchnerismo, aparentemente sorprendido por esto, todos los senadores estaban sorprendidos porque era claro que la ley se aprobaba".

De esta forma, Francos dio otra versión que la de Milei. Durante su exposición del jueves por la mañana, a menos de 24 horas de que el proyecto saliera rechazado, el Presidente culpabilizó a Pro por lo ocurrido y marcó: “La realidad es que no estaban los votos. Fue una operación mediática teñida de amarillo. No estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de Senadores de LLA pidió que antes se firmara un compromiso para, cuando tuviéramos las 37 firmas, ir a recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto”.

El rol de Atauche, según ambas versiones, es distinto. También la cuestión sobre si los votos estaban o no. En lo que sí coincidieron el Presidente y el jefe de Gabinete fue en que el oficialismo no está vinculado a que ficha limpia no se aprobara. “En esto no tuvo nada que ver el Gobierno”, aseveró Francos y volvió a marcar: “Lo de los 38 votos yo lo tenía claro desde una semana antes. En esa misma radio, el sábado, [el conductor Gabriel] Anello me preguntó por el tema y le dije ‘sale ficha limpia, tenemos los votos necesarios’”.

Siempre bajo la misma postura, Francos indicó que tampoco hubo un acuerdo con el kirchnerismo de última hora para que el Gobierno diera de baja ficha limpia y el sector opositor referenciado en Cristina Kirchner termine con los reclamos por el caso de la criptomoneda $LIBRA, el más sensible para la Casa Rosada.

Descartó también el funcionario de Milei que en Balcarce 50 hayan querido que la expresidenta se mantenga como posible candidata, como una conveniencia en el marco de la disputa electoral que los llevara a obrar para que ficha limpia no avanzara. “No es nuestra intención operar para poder confrontar con Cristina. Si confrontamos, estamos dispuestos a hacerlo en el espacio que sea, en la Provincia, como diputada nacional, no tenemos ningún problema, pero no buscamos esa confrontación con una acción de este tipo, me parece a mí lamentable el que la haya hecho”, marcó.