El Gobierno dijo que todavía no están asegurados los votos para Lijo en el Senado: “Los dos o ninguno”

En medio de la incertidumbre sobre si caminará o no el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia -que se supone que se trataría el próximo jueves en el recinto del Senado pese a que todavía no hay sesión convocada-, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este viernes por la mañana que los votos para avanzar con la designación aún no están.

Asimismo, indicó que la postura del presidente Javier Milei no varió y que sigue con intenciones de nombrar en tándem tanto a Lijo como a Manuel García-Mansilla, cuya postulación no alcanzó las firmas necesarias en la instancia de comisión y por lo tanto continúa en veremos. Por lo tanto, el jefe de Gabinete no descartó que el mandatario haga los nombramientos por decreto.

“La estrategia no se modificó. El Presidente fue muy claro cuando dijo: ‘Los dos o ninguno’ . Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene”, indicó en primer término Francos, en unas horas de alto voltaje político y judicial, después de que la Casa Rosada presentara el pliego de Lijo -el nombre más controvertido- con las firmas necesarias en comisión, pero no el de García-Mansilla, que no llegó a reunir el acompañamiento necesario.

“El juez Lijo tiene dictamen de comisión, pero después tiene que pasar por el Senado y obtener los dos tercios [de los votos], no es un tema que esté resuelto todavía” , comentó Francos para dejar en claro que el Gobierno no cuenta con el número para que el traslado del juez federal a la Corte sea aprobado.

Fue en eso que Francos insistió con que Milei no va a resignar ninguna de las candidaturas, en plena negociación con los demás espacios, y que todavía queda la posibilidad de nombrarlos a ambos por decreto si no consiguen los avales legislativos. “El Presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente” , indicó en Cadena 3 el jefe de Gabinete.

Esto cuando desde la bancada de Unión por la Patria (UP) ya advirtieron que pedirán la nulidad de cualquier nombramiento que llegue a través de DNU, lo que derivaría en un extendido conflicto sobre los miembros del máximo tribunal, que en este momento quedó solo integrado por tres miembros (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz) tras el retiro de Elena Highton y Juan Carlos Maqueda y con una fuerte interna puertas adentro.

Aunque el llamado a sesión para el jueves próximo no se emitió, hay un acuerdo subyacente de que ese día se trate no solo el pliego de Lijo sino también la suspensión de las PASO, que ya cuenta con la aprobación de Diputados.

Ficha limpia

A la Cámara alta también llegó desde la baja el proyecto de ficha limpia, impulsado por el Gobierno y Pro, y al que se resiste el kirchnerismo. Hay altas especulaciones sobre que este texto podría formar parte de las negociaciones para definir la situación de los futuros cortesanos, sobre todo porque desde el bloque K lo entienden como una forma de “proscribir” a Cristina Kirchner.

Si el Congreso le da luz verde, la expresidenta no se podría postular a ningún cargo por tener una condena de Cámara en la causa Vialidad, y por eso sus laderos pretenden usar su poder de fuego en el Senado y darlo de baja.

“Por supuesto que el Gobierno quiere que avance, que quisiera que se apruebe en el Senado”, comentó Francos al respecto de esa iniciativa y ante las dudas que hay en ese cuerpo sobre cuánta voluntad real tiene la gestión libertaria en este tema. No obstante, el jefe de Gabinete asumió que en el Senado los números para que ficha limpia tome su curso son “mucho más disputados y parejos” que en Diputados, donde cosechó 144 voluntades, debido a que las dos bancadas kirchneristas nuclean a 34 senadores y se necesitan 37 para voltearla.

Una candidatura controversial

Cuando el Gobierno anunció la postulación de Lijo para el máximo tribunal, impulsada desde sus filas internas por el estratega Santiago Caputo y desde la propia Corte por Lorenzetti, se generó un tembladeral. Un abanico de espacios salieron a cuestionar al magistrado por su actuación en causas sobre las que le tocó entender y lo acusaron de haberlas dilatado, entre otras cuestiones.

En el grupo de máximos detractores de esta postulación se mostró el expresidente Mauricio Macri, aliado de los libertarios, y hasta la propia vice Victoria Villarruel, que no se movió en el Senado para reunir votos para impulsarlo hacia la Corte. También la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.

Siempre sensible a las cuestiones judiciales, la posición del kirchnerismo es una incógnita. Tres integrantes de los bloques K -Sergio Uñac, Lucía Corpacci y Claudia Ledesma Abdala- firmaron el pliego del juez en comisión, pero aún no hubo una notificación de acompañamiento institucional y que incluya a todos los legisladores de las dos bancadas que responden a Cristina Kirchner.

La intención de esa parte de la oposición es plantear una conversación más amplia y que incluya otros temas de la agenda judicial, como la necesidad de tener mujeres en la Corte, la ampliación del máximo tribunal, el cargo de procurador (que de momento tiene un interino) y los nombramientos en instancias inferiores del Poder Judicial.

