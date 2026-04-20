De Mauricio Macri a Guillermo Francos: el arco político despide a Luis Brandoni

La noticia de la muerte de Luis Brandoni conmocionó no sólo al mundo artístico, sino también al arco de la política argentina, del que el artista de 86 años supo ser parte. Con numerosos posteos en redes sociales, personajes del Gobierno y principalmente de Pro lo despidieron con cálidos mensajes de cariño en el que recordaron su larga trayectoria delante y detrás de las cámaras y el importante lugar que ocupaba en la historia de la cultura argentina.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich —con quien Brandoni compartió lista en las elecciones generales de 2023 dentro de Juntos por el Cambio como candidato a legislador del Parlasur—, definió al actor como alguien de “talento, carácter y coraje”.

“De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”, escribió en su cuenta de la red social X.

La despedida de Bullrich. X

A Bullrich se sumó otro exfuncionario del Gobierno, Guillermo Francos. “Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia”, escribió el exjefe de Gabinete.

“En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país. Hoy se va una gran persona, una de esas personalidades imprescindibles para la Argentina, que deja una huella imborrable tanto en el escenario como en la vida pública", añadió.

Y cerró: “Acompaño con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de tanto dolor. Que en paz descanses”.

El posteo de Francos. X

Este lunes por la mañana, el expresidente Mauricio Macri habló sobre cómo el artista supo ser una persona “que se la jugaba y que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas” e incluso se refirió a sus diferencias políticas. “Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo”, afirmó.

“Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas —él era reacio a la propuesta de Pro e incluso a mi persona—, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial", destacó en X.

El cariñoso posteo de Mauricio Macri. X

Entre las numerosas personas que definieron a Brandoni como un “amigo” se encuentra la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Karina Banfi, quien lo despidió “con mucha tristeza”.

“Un amigo que supo homenajear todos los papeles que la vida le puso enfrente. Actor brillante, honorable diputado, gran persona. Que descanses en paz”, marcó.

El posteo de Karina Banfi. X

Mensajes de Pro

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también despidió al actor y comediante: “Se fue un gran hombre. Un actor inigualable. Cine, teatro y televisión. Generoso y comprometido como pocos con la política y la República”.

“Se fue, pero siempre va a estar. Eterno… Un abrazo a su familia y a sus amigos íntimos", concluyó.

Jorge Macri también publicó un mensaje de despedida. X

Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad, se alineó con el mensaje de Macri y anunció “luto en Buenos Aires por Beto”. A su vez, relató su primer recuerdo con el reconocido artista: “La primera actuación que recuerdo de Luis Beto Brandoni fue en ‘Darse cuenta’. Actor total: brilló en todas las disciplinas. Ciudadano comprometido. Colega responsable. Maestro de la vida“.

“A lo largo de las décadas ha sido parte de la vida de la Ciudad y sus teatros, sus cines y sus instituciones y calles como ciudadano activo y político”, consideró y remarcó: “Hoy Buenos Aires está de luto. Beto querido, nuestro afecto y cariño. Que descanses en paz”.

Laura Alonso, sobre Brandoni. X

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico del gobierno porteño, Hernán Lombardi, habló sobre su amistad con Brandoni y lamentó su fallecimiento. “Nos deja un actor increíble con un talento sin igual, inscripto en el corazón de los argentinos“, dijo.

“Nos deja un luchador contra el autoritarismo: en las ideas, en las polémicas, en los medios y en las calles. Nos deja mi querido amigo Beto. ¡Luz en el viaje!“, expresó.

La despedida de Lombardi. X

Waldo Wolff, legislador porteño de Pro, compartió una fotografía de él mismo con el actor y lo definió como un “ser entrañable, extraordinario y excepcional“.

“Se lo va a extrañar muy fuerte. Un abrazo grande a su familia”, cerró.

El posteo de Waldo Wolff. X

El actual embajador de la Argentina ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, también despidió a Brandoni, de quien se definió como amigo, y recordó el origen del actor en el conurbano bonaerense. “Un hijo del Dock Sud a quien las personas de bien recordaremos siempre por su calidad humana, su talento artístico, su coraje cívico y sus cabreadas“, destacó.

Y sumó: “¡Gracias por estos años de amistad, querido Beto! Hay momentos en que las distancias se hacen enormes…“.