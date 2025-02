Dura crítica de Axel Kicillof a Javier Milei por el dólar y una chicana sobre su título de doctor

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la tercera conferencia de verano desde la plaza Santa Clara del Mar, ubicada en el partido de Mar Chiquita, donde también inauguró obras. Allí, apuntó contra el presidente Javier Milei y denunció: “Lo que mantiene este tipo de cambio es la timba financiera”, al tiempo que chicaneó: “No hay que ser ni doctor verdadero en economía ni doctor trucho, como algunos, para entender que hay una situación cambiaria muy comprometida”.

“Si no fuera por lo que hizo el Estado para sostener la temporada con fiestas populares, acompañando a los turistas y mejorando la infraestructura, no hubiera habido ni siquiera esta temporada difícil y dura, que ocasiona una persona por obstinación, antiojeras e intereses extranjeros, que es el Presidente de la Nación”, aseguró sobre la temporada de verano en la costa atlántica y agregó: “El pueblo de la provincia de Buenos Aires abrió los brazos, invirtió, hizo lo imposible para tener una temporada mejor”.

Durante el acto, el funcionario bonaerense criticó también a Luis Caputo, quien se encuentra en constantes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional [FMI]: “Lo vemos al ministro de Economía mendigando que el FMI nos preste la plata para sostener la timba financiera. El mismo que tomó la deuda con [Mauricio] Macri, se la fumó y por eso lo echaron. Nos quieren convencer que si el FMI nos presta es porque volvimos al mundo. El FMI se creó después de la Segunda Guerra Mundial para asistir a los países en crisis. El crédito de Macri fue una crisis y si ahora nos prestan plata no es para festejar, es porque más desastre están haciendo”.

“¿Desde cuando se festeja que te preste plata y te condicione el FMI?”, se preguntó Kicillof e insistió: “Nosotros defendemos la universidad pública, el Conicet, la ciencia, la tecnología porque eso es soberanía y es posibilidad de que a los pibes de la provincia les vaya mejor”.

El gobernador también se refirió a la situación económica de distintos sectores: “A nadie le está yendo bien con la política económica de Milei. Los industriales ven que con este dólar artificial tienen una política de apertura importadora que viene a sustituir sus productos no por una cuestión de competitividad ni esfuerzo...”.

Por otro lado, habló sobre los números que reflejan la seguridad en la Argentina y se sinceró: “Sé que hablar de estadísticas es de mal gusto cuando ocurre un hecho, pero la ministra [Patricia] Bullrich ha dicho que tiene las mejores estadísticas de la historia... sería imposible si no trabajáramos bien. Si no tuviéramos buenas estadísticas en la provincia de Buenos Aires, que somos el 40% del país, sería imposible. La realidad no se puede tapar con una campaña electoral”.

Minutos antes de que Kicillof tomara la palabra, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, también denunció que el jefe de Estado dejó de enviar 750 mil millones de pesos que equivalen a 10 mil patrulleros. “En 2024, Milei nos robó 10 mil patrulleros, le robó a cada uno de los intendentes 30 mil cámaras de seguridad”, afirmó y sumó: “Es muy fácil hablar, como si fuera un candidato en campaña electoral, del desastre que es, la violencia, el odio y esos mensajes cargados de sangre, que no nos llevan a ningún lado. Mientras dicen todo eso, hablan como si no tuvieran nada que ver”.

En la misma línea, concluyó: “Todos sabemos que si hay un problema en la provincia de Buenos Aires es la droga. La droga que intoxica a nuestros pibes, la droga que intoxica a los barrios de violencia, pero la droga no se produce en Buenos Aires. La frontera por donde entra está a 1500 kilómetros, así que presidente Milei, ministra Bullrich, pónganse a trabajar para frenar a los narcos que traen la droga a la provincia de Buenos Aires porque la gente en nuestros barrios quiere vivir en paz, con tranquilidad. Nosotros estamos para trabajar, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero necesitamos dos cosas: que nos devuelvan la plata y que paren la droga de los narcotraficantes”.

