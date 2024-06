Francos espera mayor actividad para “el segundo semestre” tras las caída del PBI y del empleo

Escuchar

Tras la caída de 5,1% del PBI y la suba de 7,7% del desempleo en los primeros tres meses del año, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a responder en nombre del Gobierno y alegó que “lleva su tiempo” poner las cuentas públicas en orden. Achacándole buena parte de la responsabilidad a Alberto Fernández, sobre todo por la gestión durante la campaña electoral de Sergio Massa (que fue candidato de Unión por la Patria), Francos quiso imprimir optimismo y se mostró confiado en que los indicadores mejoren para el “segundo semestre”, un término que supo castigar al expresidente Mauricio Macri por la no concreción de sus pronósticos para esa etapa del año.

Pese a admitir que es una “situación compleja” la que atraviesa la Argentina, el ministro coordinador aseguró que esto no es nuevo y que la Casa Rosada está en un intento por corregirla. “Había que atacar algunos de los temas más complicados, los grandes números macro, la inflación sobre todo, que fue el gran compromiso del presidente Milei. Eso se está comenzando a corregir. Creo que hay que tener conciencia de que no se puede encarar todo al mismo tiempo y de que los desastres económicos no se pueden solucionar de un día para otro. Lleva su tiempo tener las cuentas en orden”, enfatizó en Radio Mitre al referirse a los indicadores desfavorables para la gestión de Javier Milei que publicó esta semana el Indec al respecto del primer trimestre, que arrojó que la falta de empleo afecta a 1,7 millones de personas.

“Lo dijo el ministro [de Economía, Luis “Toto”] Caputo en Gabinete: cuando se llevó adelante el plan platita, el gasto de 8 mil millones de dólares en la última parte del presidente Fernández y Massa daba la sensación de que eso generaba cierto movimiento de la actividad económica, pero redundó en una inflación impresionante de diciembre. Ordenar esos números lleva su tiempo”, insistió Francos, directamente sobre la administración precedente.

Convencido de que la baja del PBI y el aumento del desempleo durante el primer trimestre emanan del “peor” momento de todos para Milei, debido a que en ese tiempo se reflejaron las consecuencias de cómo recibieron el Gobierno, fue ahí cuando el jefe de Gabinete se mostró esperanzado hacia adelante. “A partir de abril empezó a generarse un cambio en los índices y cuando termine este trimestre los números van a ser un poquito mejores, si se mira el semestre”, valoró y sentenció: “Esperamos que en el segundo semestre comience a generarse mayor actividad económica”.

Parálisis de la obra pública

A la espera de mañana finalmente obtener la Ley Bases, con el último día de tratamiento en Diputados, Francos también replicó por los reclamos de obras públicas que no solo llegaron desde los gobernadores, sino también desde la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), donde el titular de la entidad, Gustavo Weiss, exigió que se reactiven.

“La de Weiss es la posición siempre de la Cámara de la Construcción, ellos quieren obras porque son sus empresas, pero en estas ‘obras, obras, obras’ había una anarquía con algunas que se comenzaban, que se realizaban, que se paralizaban, que no se pagaban, con falta de controles. No hay conciencia de cómo se han administrado las obras públicas, no podía continuar así”, comentó Francos, que respaldó la postura del ministro de Economía, que en medio de la convención ya había hecho una primera contestación a las quejas del sector. “Caputo lo que dijo es que la Nación tiene que dedicarse a los temas de la Nación, tratar de hacer obras por concesión, y que cobren el peaje que corresponde y que las mantengan. La mayoría de las obras públicas no se pagaban desde el gobierno anterior, que no le vengan a echar la culpa a este gobierno del desastre histórico”, planteó por su parte el jefe de Gabinete.

Además, retomó los dichos de Milei de que “no hay plata” para pagar la cantidad de obras públicas que heredaron, y enfatizó en que el gobierno nacional no se puede hacer cargo de planificaciones en provincias y municipios.

