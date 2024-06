Tenso cruce entre José Luis Espert y Nicolás Del Caño en Comisión de Hacienda y Presupuesto: “Usted no sigue”

Escuchar

El diputado por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, mantuvo un fuerte entredicho este martes por la tarde con su par del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Nicolás del Caño, en el marco de un encuentro en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Al momento de hacer uso de la palabra, Del Caño, en vez de ceñirse a la temática de la reunión -las modificaciones a la Ley Bases introducidas en el Senado-, expuso entre otras cosas sobre las detenciones de manifestantes fuera del Congreso durante el debate en la Cámara alta. La actitud del legislador provocó el enojó de Espert, que le cortó el micrófono.

“La verdad que todo esto es increíble. Tenemos a un músico que detuvieron cuando salía del subte. Lo cacharon, se lo llevaron y maltrataron en la cárcel. Se puede hacer cualquier cosa acá. ¿Qué es esa libertad de la que hablan?”, fueron las últimas palabras que pronunció Del Caño antes de ser interrumpido por el titular de la Comisión. “Diputado, van cinco minutos. Todavía no lo escuché hablar del tema sobre el cual se ha convocado la reunión”, lo interpeló Espert.

“Sí, pero presidente. Es grave lo que estoy diciendo. El tema que estamos hablando es muy importante”, se defendió de los planteos del economista que, sin dudarlo, le cortó el micrófono. El accionar del antes diputado de Avanza Libertad fue bien recibido por un grupo de legisladores, que aplaudieron la decisión tomada. “Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moreau...”, prosiguió Espert con total normalidad. De fondo, Del Caño vociferaba: “¡No! Déjeme terminar. ¿Qué le pasa?”.

“¡No, no, no! Déjeme terminar”, insistió, ante un presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hacía oídos sordos: “Listo. Diputado Eduardo Valdés, tiene la palabra. El diputado Leopoldo Moreau, no hará uso de la palabra”. “Déjeme hablar presidente. Déjeme hablar”, dijo una y otra vez el integrante del bloque del FIT-U, lo que llevó a Espert a esgrimir los motivos por los que le impidió seguir con su discurso: “Usted va a hablar cinco minutos sobre el objetivo de esta reunión, que es aceptar o rechazar los cambios del Senado. Usted no va a hablar de lo que quiere. Va a hablar del temario”.

“Bueno, sigo presidente”, lanzó entonces Del Caño, que recibió otra dura respuesta: “No, usted no sigue”. “Sigo presidente. Si hacen silencio, sigo”, repitió. Le doy un minuto para cerrar”, dijo y dio por zanjada la discusión. El diputado del Frente de Izquierda-Unidad terminó por extender su alocución durante seis minutos más.

Espert le cortó el micrófono a Cafiero y el excanciller se levantó para increparlo

Un episodio de idénticas características se vivió el pasado enero en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados -se debatía la ley ómnibus-, cuando los diputados José Luis Espert y Santiago Cafiero protagonizaron un fuerte intercambio que devino en un corte de micrófono y una desmedida reacción del excanciller.

Ante la presencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo -entre otros secretarios- y luego de que se le concedieran la palabra, Cafiero comenzó a despecharle preguntas para el funcionario. Sin embargo, poco a poco, el discurso del ahora diputado, fue virando en su contenido, lo que llevó a Espert a interrumpirlo.

“Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo. Las preguntas van para el doctor Chirillo. Después puede hacerle preguntas a otros secretarios”, le recordó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Hago todas las preguntas ahora”, insistió el legislador de Unión por la Patria.

Mientras tanto, el entonces líder de Avanza Libertad le reiteraba: “Si sigue preguntando lo que usted quiere, le corto el micrófono”. “Vos no me decís a quien le tengo que hacer preguntas”, le contestó entonces el extitular de la cartera de Relaciones Exteriores. “Listo”, sentenció Espert y le cortó el micrófono.

“No me cortés. No me cortés. Eh. Dejame terminar”, vociferó el excanciller mientras el titular de Presupuesto y Hacienda pretendía continuar con la lista de oradores. Tras no recibir respuesta alguna, el diputado se levantó de su silla y fue a buscar a su par en el Congreso, quien le advirtió: “No tenés nada que hacer acá”.

“Te voy a cortar la palabra porque vos no respetás a tus colegas. Eran cinco minutos cada uno. Vos te tomaste al menos siete minutos haciéndole preguntas a Pablo Quirno [Secretario de Financiamiento]. Eso no correspondía. Entonces, perdiste el uso de la palabra”, se justificó Espert una vez más.

“Tiene la palabra el diputado Martín Maquieyra (Pro)”, anunció luego en medio de una ola de silbidos y abucheos. “No podes ser tan autoritario. Son un pelado botón”, llegó a gritarle un legislador, que recibió la siguiente respuesta: “No soy autoritario, es aplicar las reglas de juego y de convivencia”.

Una vez más, Espert le cedió la palabra a Maquieyra, quien se tomó la licencia de apuntar contra Cafiero: “Fuiste Canciller de la Nación. ¿Ni siquiera podes respetar que otro hable? Por favor. Ni eso podes respetar. Yo respeto lo que dice el presidente de la Comisión. Son unos chantas. Siéntese, pida la palabra y se la van a dar”.

Tras aquella intervención, los ánimos se calmaron en el recinto. Todo hasta que La diputada Tanya Bertoldi (UxP) volvió sobre el “autoritarismo” de Espert y opinó: “Es una barbaridad que nos corten el micrófono. Cada diputado puede hablar el tiempo que queramos, en las comisiones no está reglamentado, si en el recinto”. “No mienta. Se establecieron reglas de juego para que nos respetemos entre todos. No mienta diputada”, indicó el titular de Presupuesto y Hacienda y sanjó la discusión.

