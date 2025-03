Francos habló de la beca que promocionó Milei y dijo que el Presidente no va a dejar de usar las redes

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este martes de la beca que promocionó el presidente Javier Milei en sus redes sociales unos días antes de la polémica con el token $LIBRA. El mandatario había utilizado su cuenta de X para compartir la iniciativa impulsada por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), una universidad privada fundada por Alberto Benegas Lynch. En ese contexto, el ministro coordinador dijo desconocer si la beca es financiada con fondos públicos. Además, aseguró que el mandatario no va a dejar sus redes porque es su “forma de comunicación con la gente”.

La nueva polémica recayó en que la beca promocionada por Milei pretende cubrir el 100% del arancel para alumnos de grado y posgrado que busquen “acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”, los ideales de La Libertad Avanza. En base a esto, Francos dijo no saber de qué trata la iniciativa. “Escuché algo de una beca ayer, pero no estoy enterado del fondo de la cuestión y no sé concretamente de qué se trata la beca. No conozco el tema ni cómo se ha establecido. Claramente Benegas Lynch es un economista por el cual Milei siente un absoluto respeto. Lo que ha hecho respecto a la institución tendrá que ver con eso, pero no sé cuál es el trasfondo del tema”, indicó en diálogo con Splendid 990.

Al ser consultado sobre si la beca es financiada con fondos públicos, Francos expresó: “Bueno, no puedo decir eso porque no conozco el tema. No podría dar información, pero voy a averiguar”.

Tal como publicó LA NACION, desde Eseade informaron que la beca cuenta con el apoyo del Presidente, quien autorizó el uso de su imagen para la campaña “con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a los alumnos con méritos académicos y profesionales destacados”. En afiches desplegados por distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, podía verse la imagen del mandatario -vestido con la banda presidencial- junto a un código QR para obtener más información de la beca.

Por otro lado, a Francos le preguntaron si se le podría aconsejar a Milei que deje de usar las redes para evitar quedar envuelto en nuevas polémicas, a lo que el jefe de Gabinete aclaró: “Mucha gente no ha tomado conciencia que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente. Los que quieren comunicarse lo hacen por X. Quizás Milei lanza un tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, pasándolo desde el rating de la televisión”.

Y agregó: “Difícil decirle al Presidente, que tiene esa forma de comunicación con la gente, que lo abandone. Es la forma que ha encontrado él de comunicarse y la forma en la que se ha convertido en presidente, fundamentalmente por lo que fue el aislamiento del coronavirus, esa barbaridad social que vivieron los argentinos. Él utilizó la comunicación vía las redes. Él tiene en claro que es presidente las 24 horas, trabaja las 18 horas porque está todo el tiempo pensando en su función como presidente, eso no hay que decírselo porque lo tiene en claro”.

La polémica por la beca de Eseade se suma al escándalo de $LIBRA, una memecoin que el pasado 14 de febrero Milei promocionó en sus redes, lo que hizo que el precio subiera exponencialmente y luego se desplomara, en parte porque la mayor cantidad de dinero estaba concentrado en pocas billeteras virtuales. El episodio derivó en múltiples denuncias, una investigación que quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano y otra en Estados Unidos. Se busca determinar si la operación cripto representó un fraude transnacional.

En tanto, la oposición logró en las últimas horas convocar a una sesión especial en Diputados para este miércoles con la intención de activar una comisión de investigadora y así precisar el grado de involucramiento de Javier Milei y su entorno en el caso $LIBRA. La iniciativa fue promovida por los radicales de Democracia -referenciados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y Álvaro González (Pro), en un armado quirúrgico que dejó afuera a Unión por la Patria (UP). Además, se tratará el pedido de informes verbales a Francos y también se intentará impulsar un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

LA NACION