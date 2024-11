Francos habló sobre la relación del Gobierno con la Fundación Faro

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a la relación entre el Gobierno y la Fundación Faro, presidida por el propagador de ideas de derecha Agustín Laje, cuya inauguración lo tuvo a Javier Milei, la semana pasada. En eso, el ministro coordinador intentó marcar una independencia del think tank.

“La Fundación Faro es un grupo de personas, de intelectuales, de economistas y de profesionales de distintas áreas que trabajan por su cuenta aportando material de estudio que hace a los temas que preocupan al Gobierno y a los argentinos”, dijo, para deslindar a la Casa Rosada -o sea, a Karina Milei y Santiago Caputo- de tener injerencia o de financiar a esta organización. A la secretaria general y al asesor se los apunta como los principales impulsores de la usina.

Por su parte, Francos se limitó a decir en Radio Rivadavia: “Tendremos muy en cuenta esos estudios para las políticas que el Gobierno está llevando adelante”.

El pasado miércoles, cuando se inauguró la fundación, no solo participó el Presidente junto a un selecto grupo de empresarios, que pagaron U$S20.000 de piso para formar parte de la cena. También llegaron allí otros representantes del oficialismo que se mezclaron entre los 400 invitados, como el diputado nacional Santiago Santurio y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Además estuvieron los tuiteros libertarios. Entre los presentes se los vio a Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan en redes) o Mariano Pérez (que se autodefine como “periodista independiente”).

El miércoles pasado, Fundación Faro celebró su lanzamiento oficial.



Discursos clave de:

@AgustinLaje, Director Ejecutivo.

@JMilei, Presidente.



Argentina puede y debe ser un faro del mundo. Comienza una nueva etapa en la batalla cultural.

Parisini, además, generó polémica este sábado, cuando en la presentación de la facción “Las fuerzas del cielo” dijo que serán la “guardia pretoriana” y el “brazo armado” de Milei. Después otros personajes que estuvieron en ese acto y que tienen también participación en la Fundación Faro, como Laje, salieron a bajarle el tono a la cuestión. Este grupo que accionará dentro del mundo libertario fue presentada en San Miguel y está integrada por un séquito de jóvenes libertarios de primera hora que tienen fuerte acción en redes sociales, con representación también de funcionarios nacionales como Santurio o el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

Los jueces de la Corte y la relación con Estados Unidos

Por otra parte, Francos no descartó que Milei vaya a designar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, si los pliegos no avanzan en el Senado cuando termine el año legislativo. “Hay propuestas del Presidente que están en el Senado, de dos candidatos para integrar la Corte Suprema. Esa es la propuesta que hay hoy del gobierno nacional”, dijo primero el jefe de Gabinete y, cuando le consultaron si la idea de avanzar con un DNU era veraz, acotó: “No sé, el Presidente resolverá. Si no se han dado los acuerdos correspondientes, el Presidente resolverá -como ha sucedido en el gobierno del presidente [Mauricio] Macri- si designa o no por decreto de manera interina a dos miembros de la Corte para integrarla en su totalidad. No es una decisión que el Presidente haya expresado públicamente”.

En tanto, Francos aseveró que el futuro mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, “comparte puntos de vista” en aspectos económicos con Milei, pese a que el mandatario local es libertario y, su par, un proteccionista. “El electo presidente Trump ha manifestado aspectos y puntos muy similares a los expresados por el presidente Milei, creo que hay una coincidencia clarísima. De ahí en adelante, lo que implica la excelente relación personal que tienen los presidentes y su impacto en las relaciones entre los países son temas que tienen que construirse en el ejercicio del Gobierno. Trump todavía no asumió la presidencia de Estados Unidos, pero por lo que hemos visto hay una excelente relación ente ambos presidentes”, comentó.

