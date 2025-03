Guillermo Francos defendió la política económica del Gobierno y apuntó contra la especulación

Tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al plan económico del Gobierno, destacó las medidas que se implementaron en los últimos meses y negó que vaya a haber una devaluación en el futuro. “Varios operadores dicen que el dólar va a subir porque no entienden la economía que plantea Javier Milei o porque quieren que le vaya mal, pero el Presidente dijo que no va a devaluar”, afirmó.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario mileísta remarcó que el superávit fiscal, las condiciones macroeconómicas “razonables” y la moneda fija son algunos de los motivos por los que la divisa extranjera se mantendrá estable. “El tipo de cambio no va a variar, no especulen con eso. Ya pasó lo mismo al principio de la gestión; hubo gente que especuló y después terminó perdiendo. Los que especulan van a perder o, si no pierden, van a quedar igual. No van a obtener un rédito porque no va a haber devaluación ”, sentenció.

Guillermo Francos.

Por otro lado, Francos se refirió a uno de los temas más importantes de la semana: el cierre de listas de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las legislativas. Tras la presentación del actual vocero Manuel Adorni como cabeza de la propuesta electoral del oficialismo nacional, el jefe de Gabinete expresó: “Somos un partido nuevo, que no tiene candidatos con nombres políticos significativos, por eso nos pareció importante poner a alguien que tuviera ese conocimiento para identificarlo bien con el partido”.

“Entiendo que para la Ciudad, Adorni va a proponer los mismos lineamientos que sostiene el gobierno nacional: la necesidad de tener un superávit y de recortar gastos innecesarios”, consideró, mientras que negó que ya exista un reemplazo para el portavoz presidencial, que seguirá desempeñando su rol hasta diciembre de este año (momento en el que asumirá el nuevo rol en caso de resultar electo).

Y añadió: “Esta es una elección particular. Es la primera vez que el Pro, un partido que maneja la Ciudad desde hace muchos años, adelanta una elección para antes de las nacionales. En esta oportunidad, pareciera que no las quisieron hacer conjuntas porque tenían un temor de que la influencia de candidatos de Milei tuviera más relevancia y le pudiera llevar la elección. Al final, tuvo una acción contraria y el voto va a estar muy dividido”.

Milei, Adorni y Karina Milei, en la reunión en la que se confirmó la candidatura del vocero.

Francos también hizo alusión a la posibilidad de encarar las legislativas junto con el Pro, una opción que se había barajado previo al cierre de listas. “Siempre fue una de las alternativas pero que después se fue desdibujando y llegó un momento en que el Pro, al adelantar las elecciones, cerró esa posibilidad y decidimos ir por nuestra cuenta”, dijo y diferenció: “En la política nacional trabajamos en conjunto siempre, pero en la local se generaron algunas diferencias en la legislatura. Quizás hubiera sido mejor políticamente encarar una estrategia conjunta, pero no pudo ser”.

“Tenemos conversaciones con muchos dirigentes de Pro para ver cómo vamos a encarar las elecciones de medio término. Veremos qué pasa en el plano nacional; tanto LLA como el Gobierno tienen buena repercusión en el orden nacional, así que ahí podemos enfrentar la situación de forma independiente o conjunta con quien quiera trabajar con nosotros y nuestras ideas”, marcó.

Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el que el expresidente habló sobre su relación con Milei y lanzó críticas a la administración mileísta. “A él le molestó que lanzáramos un candidato como Adorni, que es muy fuerte, en la Ciudad, reacciona a eso”, analizó Francos y sumó: “Creo que son declaraciones que no deben expresar lo que él siente respecto de la posibilidad de encarar en conjunto las elecciones futuras. No quiero adelantarme a lo que piensa hacer Macri y su partido, pero sí sé que hay muchos dirigentes de su partido que quieren trabajar en conjunto”.

LA NACION