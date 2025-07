Francos relativizó las críticas al embajador designado por Trump y dijo: “Me parece bueno que recorra las provincias”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó este miércoles las críticas de la oposición a las declaraciones de Peter Lamelas, el embajador estadounidense designado para la Argentina. El ministro coordinador del gobierno de Javier Milei sostuvo que le parece “bueno que recorra las provincias” y aseguró que el país “no está sumiso” a Estados Unidos.

Las declaraciones de Francos llegaron luego de que Lamelas, nominado por el presidente Donald Trump, afirmara que su misión incluirá visitar cada una de las provincias para establecer una “verdadera asociación con los gobernadores” y garantizar la eliminación de la “corrupción” en esos territorios.

“Quienes no tienen responsabilidad de gobierno expresarán lo que quieran, conocemos las posiciones del kirchnerismo”, expresó Francos en diálogo con Radio La Red.

En ese marco, agregó: “Me parece bueno que el embajador de Estados Unidos recorra cada una de las provincias argentinas; se va a encontrar con realidades de distinto color. No me parece mal”.

Consultado por las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se manifestó en duros términos contra Lamelas, Francos minimizó la preocupación: “No veo la razón”.

LAMELAS GO HOME



Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.



Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 23, 2025

Tras ello, aseguró: “El país no está sumiso, el país ha marcado posiciones políticas. Kicillof debería hacer una introspección sobre su gobierno en la Provincia y su gestión en a nivel nacional siendo ministro de Economía”.

Francos es la primera voz oficial en referirse a la designación de Lamelas y también ocurre luego de que la oposición cuestionara los dichos del embajador designado. Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Ricardo Quintela, de La Rioja, fueron dos de los gobernadores que salieron a cuestionar al futuro representante de Trump a nivel local, que todavía espera ser aprobado para comenzar con su tarea.

En Tierra del Fuego, no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía.

Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. — Gustavo Melella (@gustavomelella) July 22, 2025

Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 23, 2025

Ya esta mañana, Kicillof se sumó a los rechazos y calificó como “intolerables” los dichos del representante de Trump y pidió: “Lamelas go home [’Lamelas, andate a tu casa’, en inglés]”. Asimismo, dijo que hubo una “violación del derecho internacional” y una “falta de respeto a la dignidad nacional” de la Argentina, como así también sostuvo que Estados Unidos “busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia” y lanzó: “Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina Kirchner. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés".

Qué dijo Lamelas

Bajo la promesa de “mantenerse firme” frente a la “influencia maligna” de Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán, Peter Lamelas indicó el martes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano: “Hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para ir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”.

Planteó además que su misión en el país incluirá viajes a cada una de las provincias para tener una “verdadera asociación con los gobernadores” y garantizar la eliminación de la “corrupción” en esos territorios.

Parte de las declaraciones de Peter Lamelas, embajador designado por Trump para la Argentina

En tanto, mientras hablaba de otras funciones que tendrá en la Argentina, dijo: “Mi papel es asegurarme de que apoyemos al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece. Sigue habiendo un movimiento ahí fuera. Hay un movimiento cristinista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. La Argentina vivió tiempos muy, muy inusuales. Tuvieron múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la de [Javier] Milei durante las elecciones de mitad de mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.