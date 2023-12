escuchar

El nuevo protocolo para los piquetes anunciado el jueves por la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, y publicado hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución 943/2023 genera polémica desde que se conoció. Esta mañana se sumó a los detractores de las medidas la extitular de esa cartera Sabina Frederic, quien dijo que la referente de Pro volcada a los libertarios volvió “recargada y delirante”, y denostó la iniciativa para regular las marchas. En tanto, aconsejó a los manifestantes protestar “al estilo Gandhi”, es decir, de forma pacífica.

Segura de que es “inédito” este paquete de abordaje para las acciones de los piqueteros, Frederic denostó las intenciones del Gobierno de sancionar a madres o padres que lleven a los niños al centro porteño. “Volvió recargada y delirante Bullrich, se está metiendo con el derecho de los padres”, se quejó la exfuncionaria albertista en AM 750, que siguió: “Ayer lo escuchaba a [Gabriel] Solano (legislador porteño de la izquierda), decía que esta es una forma de intimidación para que la gente tenga miedo y no se movilice. La verdad es que decirles a los padres qué hacer con sus hijos si no los están imponiendo a ningún riesgo porque la manifestación es pacífica... cosa que ella no concede en esta resolución. ‘Todas las manifestaciones son iguales’ y no, no son todas iguales, hay una perspectiva clasista [en la resolución]”.

Dijo también Frederic que le parece “gravísimo” que se hayan derogado los “criterios mínimos” que estableció Nilda Garré en su momento para la actuación de las fuerzas federales, que estuvieron vigentes hasta hoy, y marcó: “Que la Policía Federal Argentina (PFA) ayer a través de sus redes haya convalidado esta resolución es un mensaje pésimo para el personal. Básicamente Patricia Bullrich está obligando al personal de las fuerzas federales a actuar contra la Constitución”.

Ante este panorama, reveló que durante la semana hubo reunión de organizaciones que nuclean a personas entrenadas para hacer presentaciones judiciales, para adelantar estrategias en caso de que se cometan irregularidades en los procedimientos.

“Creo que hay que ser cautelosos en las movilizaciones que se hagan, no dejarse llevar por el amedrentamiento de esta medida, pero sí ser cuidadosos y cautelosos”, les recomendó la exministra de Seguridad a los piqueteros, ya que -según dijo- la mayoría de los agentes de las fuerzas federales saben que es “inconstitucional e ilegal” este protocolo y conocen que son ellos “los que en última instancia terminan compareciendo ante la Justicia”, aunque lamentó que “siempre haya algún descarriado”.

“Hay que ser cuidadosos, hay que evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad. Cuanto más confrontación y más hostigamiento hagamos, peor es para nosotros. Mientras, que los expertos en temas constitucionales se ocupen de las medidas que haya que tomar”, aconsejó además Frederic, quien advirtió que todavía el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, quien tiene a su cargo la Policía encargada de cuidar las calles de la Capital, caja de resonancia de las marchas, todavía no firmó ninguna resolución pese a que públicamente apoyó la iniciativa de Bullrich.

“Por ahora esa resolución [nacional, publicada hoy] solo tiene injerencia sobre rutas nacionales y territorios del estado federal, que en Buenos Aires son puentes, accesos, autopistas”, enumeró e insistió: “Hay que ser creativos y, con el tema de no confrontar: la protesta pacífica al estilo Gandhi . Sería un buen camino para no darle argumentos al efectivo que está resistiendo”.

Asimismo, la exfuncionaria puso el foco sobre otros puntos del nuevo esquema de actuación que, según dijo, vulneran la ley de inteligencia. “Dice la resolución que se identificará a las organizaciones, a sus líderes, a los cómplices, y que se consignará la nómina para elevarla al Ministerio de Seguridad. Eso se parece al Proyecto X blanqueado”, sentenció.

Con eso hizo referencia al artículo 6 de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que determina: “En la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente”.

