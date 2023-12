escuchar

01.54 | Siguen las renuncias de la gestión anterior

Al realizar designaciones a último momento y en algunas áreas todavía no tener a los funcionarios que reemplacen a los cargos públicos de la administración anterior, el Gobierno continúa con la aceptación de renuncias en su quinto día hábil de gestión.

Según fue publicado en el Boletín Oficial, se le fue aceptada la renuncia a la exsecretaria de Energía, Flavia Royón, quien llegó al cargo en agosto de 2022 de la mano de Sergio Massa, quien recién asumía como ministro de Economía. En los días previos al la asunción de Milei, circularon fuertes versiones de que podría seguir en el Gobierno, al igual que otras personas cercanas a Massa. Sin embargo, finalmente no fue así.

Flavia Royon secretaria de Energia Ricardo Pristupluk - La Nacion

El Gobierno de Milei también le aceptó la renuncia a Antonio Pedro Zucco, quien se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría General de la Presidencia, antes a cargo de Julio Vitobello, ahora a cargo de Karina Milei.

01.32 | Los nuevos superintendentes de Salud y de entidades financieras

Son dos cargos que, aunque de poca repercusión mediática, tienen elevadas responsabilidades. Por un lado, la superintendencia de entidades financieras y cambiarias se encarga de supervisar el sistema bancario para asegurar su correcto funcionamiento y de analizar y controlar toda la información que las entidades financieras envían al Banco Central. Juan Curuchet será el nuevo titular, según fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Curuchet es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en derecho en Estados Unidos, donde ejerció la profesión durante unos años. Años más tarde ingresó a la función pública de la mano de Pro. Fue vicepresidente del Banco Ciudad entre 2008 y 2012 y entre 2013 y 2015, durante la jefatura de gobierno porteña de Mauricio Macri. Luego, titular del Banco Provincia en tiempos de María Eugenia Vidal al frente del Ejecutivo bonaerense.

Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia prometió renovar la totalidad de su red

Por otro lado, también fue designado el nuevo superintendente de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, quien también realizó su carrera junto a Pro. Fue director general del área Legal y Técnica del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2012 y jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Salud de la Nación entre 2015 y 2017, en tiempos de Jorge Lemus

Rodríguez Chiantore es abogado especializado en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia en en el sector tiene varios antecedentes: fue gerente de Asuntos Jurídicos de PAMI entre 2002 y 2003; director general de Legal y Técnica del Ministerio de Salud porteño entre 2008 y 2012; jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Salud de la Nación entre 2015 y 2017.

El nuevo funcionario será el encargado de la relación con las empresas de medicina prepaga y las obras sociales en un contexto en el que difícilmente se esquive el conflicto debido al incremento de precios que pedirán las entidades médicas y los posibles reclamos que realicen los afiliados e incluso los profesionales de la salud.

Enrique Rodríguez Chiantore Gentileza Graduados Pluralistas

01.16 | El Gobierno oficializó a los nuevos jefes de las fuerzas de seguridad

A través del Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno publicó la designación del comisario Luis Alejandro Rollé como nuevo jefe de la Policía Federal. Alberto Hernán Gallardo es el nuevo director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En la Prefectura Naval la nueva máxima autoridad es Guillermo Giménez Pérez, mientras que el nuevo titular de Gendarmería es José Bogado.

00.42 | Diana Mondino removió a ocho embajadores de carrera

La canciller desplazó a los embajadores de la Argentina ante la ONU, Vaticano, Reino Unido, Francia, Rusia, India y Etiopía, todos diplomáticos de carrera. La ministra de Relaciones Exteriores, además, dispuso el cese de funciones del embajador ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Federico Villegas, también diplomático de carrera y presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante todo 2022.

00.00 | Luis Caputo: “El objetivo sigue siendo llegar a la dolarización”

El ministro de Economía ratificó en una entrevista que otorgó a LN+ que el objetivo del Gobierno “sigue siendo llegar una dolarización”, aunque aclaró que primero se deberá estabilizar la situación. El exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que “la inflación está subiendo 1% diario” y volvió a apuntar contra “la peor herencia de la historia”.

“Estamos apuntando a resolver la catástrofe heredada. El presidente no miente, me gustaría que quede claro, porque hay que tener un contrato de verdad con la gente”, detalló Caputo en diálogo con LN+. “Estamos con un paciente que está en terapia intensiva”, señaló Caputo. “La inflación da una 3700% una razón de 1% diario, si analizás los números no son exagerados”, precisó. “Estamos en una catástrofe”, aseguró.

Luis Caputo enLa Nación + Captura

