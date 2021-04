Frederic: “No hace falta coordinar con la provincia; es más eficiente con los intendentes”

Asegura tener el respaldo de Alberto Fernández para no cambiar su estilo de gestión a pesar del empeño de Sergio Berni por erosionarla. Tampoco quiere responderle al funcionario bonaerense, ni le gusta que le pregunten del tema.

“Me importan poco los insultos”, dice la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y asegura que ya no debe coordinar los operativos con la provincia: por orden del Presidente, su vínculo ahora es directo con los intendentes para intentar paliar la inseguridad que flagela al conurbano.

Tras la nueva batería de restricciones por el Covid, asegura que no está vigente un toque de queda y que los efectivos y la Justicia apelarán primero a un “acta de compromiso” si hay una infracción.

–¿Es un toque de queda lo que está vigente?

– No, para nada. La prohibición de circulación tiene excepciones. Y, sobre todo, las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad. Interviene siempre la Justicia y define qué criterio adoptar.

–¿Cuál va a ser la actitud de las fuerzas en caso de infracciones?

–Ya conversamos con los juzgados que tienen jurisdicción en AMBA y en todos los casos el criterio es que cuando hay un infractor se le labra un acta de compromiso de no reincidencia. La persona debe volver a su casa y comprometerse a no volver a cometer la infracción. Si reincide, se podría determinar el secuestro del vehículo, alguna multa o eventualmente una probation.

–También están prohibidos los encuentros sociales en casas particulares ¿Hay forma de controlar eso?

– Eso es responsabilidad de las provincias y de los municipios, las fuerzas federales no tienen intervención. Estoy promoviendo el uso del 911 para que la gente denuncie esas situaciones. Pero para que esta medida sea realmente efectiva necesita de la responsabilidad individual. El Presidente hizo un llamado a la solidaridad y pidió un sacrificio menor al que se hizo el año pasado.

La ministra Sabina Frederic sobrevoló la localidad de El Soberbio en Misiones

–Se enfrenta a un operativo inédito ¿Dialogó con Berni, para coordinar los controles?

– No, no hablé.

– ¿Cómo trabajará?

–En este operativo no hay necesidad de coordinación con provincia. Sí estamos trabajando para que los 4000 efectivos federales que tenemos en 31 distritos del conurbano controlen el cumplimiento . Y ahí la coordinación más eficiente es con los intendentes.

–Entre enero y mayo de 2020 había descendido el delito por la cuarentena, pero luego la curva se revirtió y aceleró ¿Qué datos tiene hoy?

–Los datos pueden ser muy irritantes para los ciudadanos, porque cada entradera es un drama. Si comparamos 2019 con 2020 hubo un descenso de 31% en la tasa de hechos delictivos, aunque a partir de abril del año pasado fue aumentando mes a mes. Pero hay un dato alarmante que es que hubo un incremento significativo de homicidios. Y la población lo percibe.

–¿A qué lo atribuye?

–Hay distritos que ya existía una tendencia al crecimiento de la tasa de homicidios que se intensificó con la cuarentena. La pandemia incrementó la violencia de género, pero la mayor parte de los muertos son varones y estamos trabajando en identificar qué viene ocurriendo.

Sabina Frederic y Fernando Espinoza Prensa Seguridad

–¿Se puede gestionar la seguridad si la ministra nacional y el ministro del principal distrito del país tienen semejante enemistad?

– El problema no es Berni y Frederic. Falta que los periodistas vean el cuadro completo. En julio del año pasado el Presidente me pidió que coordine con el gobernador y el ministro bonaerense el despliegue de 4000 efectivos para la seguridad ciudadana en el conurbano. Los efectivos fueron a los controles que la provincia decidió. Sobre el comienzo de este año, nosotros propusimos hacer mesas tripartitas con los intendentes, pero eso la provincia no lo quiso. Hace tres semanas el Presidente dijo “así ya no”. Me ordenó que la coordinación sea directa de Nación con los intendentes y así lo estamos haciendo.

–¿Cómo vivió la embestida de Berni contra su trabajo? La trató de inútil...

– Me importan poco los insultos de Berni . Yo fui designada por el Presidente para cumplir esta tarea y él me ha indicado cuáles son las líneas de trabajo. Mi deber no es concentrarme en la relación con uno o con otro y no creo que haya implicada una dimensión personal. Lo que diga la gente de mí no forma parte de mis sensibilidades. Yo tengo claro cuál es el mandato que me da el Presidente.

–¿Por qué el Gobierno no la defendió públicamente?

– No me parece que no me hayan defendido. Lo hizo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el Presidente. Tampoco pasa por ahí. Los periodistas ponen estas cuestiones políticas en una dimensión de telenovela.

-Un funcionario insultó y empujó a otro de su mismo espacio. Es la política la que hace la telenovela...

–Ese es un problema del gobernador que eligió a ese ministro. Y es para la tribuna. Hay que institucionalizar y despersonalizar la función pública. Sobre todos los que tenemos una función delegada y no fuimos elegidos en las urnas.

–Llama la atención que los cruces se repitan y una coalición política no pueda resolverlo

-Esa pregunta no es para mí, porque yo no entro nunca en esa zona. No tengo respuesta para eso. Yo insisto en institucionalizar la función pública.

–¿Sintió el apoyo de sus pares?

– Sí, el apoyo fue generalizado del gabinete. No fue solo un apoyo personal, fue un apoyo a una gestión. Y lo más importante fue el respaldo del Presidente.

–Después de la apedreada al Presidente en Chubut ¿Cree que debería reforzar su protección?

–La responsabilidad primaria de la seguridad del Presidente la tiene Casa Militar, no nosotros. Lo que pasó en Chubut es inédito, pero protección que dio Casa Militar y la Policía Federal fue adecuada. Creo que ahí falló la policía de Chubut que no brindó la contención que debía. La Policía Federal ahora auxilia en la causa al juez Guido Otranto y ya fueron citados a declarar 14 personas.

–Medidas como las que nuevamente se toman hoy ¿Dan piedra libre a los uniformados en algunas provincias? Hubo muchos casos de abuso policial.

–Este DNU no es como el del año pasado, porque en 2020 el propio decreto establecía el secuestro de vehículos y apelaba al Código Penal. Este tiene un carácter más lábil. Igual, no nos confiamos: lo que le decimos a las policías es que siempre debe intervenir la Justicia y que hay que dirigirse a los ciudadanos individualmente, que no haya persecución de grupos. Estamos trabajando en un documento junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para el Consejo de Seguridad Interior para hacer recomendaciones para actuar en este contexto.