Frente al departamento de Adorni, Barrios de Pie montó un operativo de recolección de firmas para pedir su salida

El movimiento social Barrios de Pie, enrolado en el PJ, activó hoy una protesta frente a una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió su despido del Gobierno. Lo hizo con un despliegue que incluyó la recolección de firmas para empujar la salida del funcionario y la instalación de una olla popular en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde el ministro coordinador tiene un departamento.

La protesta estuvo custodiada por efectivos de la Policía Federal y se instaló sobre la calle, donde una cocinera sirvió porciones de guiso en recipientes plásticos. Detrás de ella, otras mujeres con sus delantales de cocina completaron la escena, con carteles y una bandera de Barrios de Pie.

Además de la mesa en la que se ofreció la comida, se juntaron firmas que, según los organizadores de la manifestación, presentarán ante el Congreso para exigir la salida de Adorni del Gobierno.

Una mujer firma la planilla de adhesiones al pedido de remoción de Adorni Barrios de Pie

“Juntamos cientos de firmas durante la jornada y la recepción de los vecinos fue muy positiva. Mucha gente se acercó a conversar, a expresar su preocupación por la situación del país y a acompañar nuestro reclamo. Incluso muchos vecinos y vecinas del barrio de Adorni se solidarizaron con la iniciativa y coincidieron en que están atravesando dificultades económicas muy similares a las que vivimos en los barrios populares”, afirmó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), presente en la protesta, en diálogo con LA NACION.

El cordón de la Policía Federal, frente al departamento de Adorni Ricardo Pristupluk

“La campaña va a continuar en los próximos días y se extenderá a todo el país. Este fin de semana, vamos a instalar mesas de recolección de firmas en plazas, barrios y espacios comunitarios para que más vecinos y vecinas puedan sumarse a esta iniciativa. Queremos que sea una campaña federal, con participación de ciudadanos de todo el país”, añadió Morales, que subrayó: “Nos llamó la atención que muchos vecinos nos contaran que les cuesta llegar a fin de mes, pagar los servicios, afrontar los alquileres o sostener a sus familias. La crisis ya no distingue barrios. Hay un malestar muy grande por la situación económica y por la falta de respuestas del Gobierno”.

Los manifestantes de Barrios de Pie (un movimiento social que comulga con el peronismo) portaban carteles con mensajes contra el jefe de Gabinete, apuntado por sus gastos y bienes que omitió blanquear, situación que intentó revertir hace una semana, cuando presentó su declaración jurada. Algunas de las consignas contra el funcionario que se vieron en la protesta fueron: “Con el departamento de Adorni, le pagamos el sueldo a casi 3000 trabajadoras por mes” y “Las vacaciones de Adorni y su familia en Aruba valen lo mismo que 154 cocineras”.

La protesta de Barrios de Pie frente a la casa de Adorni Ricardo Pristupluk

Desde que estalló el escándalo por los bienes no declarados de Adorni, distintas protestas se sucedieron frente a sus propiedades en Caballito y en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz (donde tiene una casa en el barrio privado Indio Cua). El 31 de marzo, la jornada de protesta fue doble, con la UTEP en el country (para reclamar contra el cierre del plan Volver al Trabajo) y militantes de izquierda y agrupaciones universitarias frente al departamento de Caballito (para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario). El 14 de abril, Barrios de Pie se manifestó contra el funcionario, en otra jornada de ollas populares.