19 de julio de 2020

En medio de las fricciones internas en el Frente de Todos por el rumbo del Gobierno, los principales aliados de Alberto Fernández y Cristina Kirchner coinciden en la necesidad de calmar los ánimos y activar un ámbito de discusión interno en la coalición gobernante. El objetivo es preservar la unidad.

Desde la conducción del Partido Justicialista (PJ) y la cúpula del massismo, y entre los dirigentes de los partidos más cercanos al Instituto Patria se muestran en línea con la postura del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y del jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, quienes pidieron "bancar" a Fernández en medio del vendaval económico por la pandemia.

Luego de que Fernández sufriera el "fuego amigo" por su convocatoria a grandes empresarios o la postura oficial sobre la situación en Venezuela, en el amplio espectro del oficialismo concuerdan en que deben aprender a convivir con los matices. Es la "nueva normalidad" para el peronismo, históricamente acostumbrado a encolumnarse detrás de un único conductor (el presidente) cuando está en el poder.

En el espacio hay consenso sobre la necesidad de fortalecer el diálogo interno para evitar que los conflictos escalen. Sin embargo, hay lecturas disímiles sobre los últimos cortocircuitos. Mientras que algunos manifiestan en reserva su preocupación por la tensión entre el Presidente y Cristina Kirchner, otros relativizan esas diferencias.

Para el presidente del PJ, José Luis Gioja, "las coincidencias generales que dieron nacimiento al Frente de Todos están intactas". "Tuvimos un largo proceso de unidad en el PJ. Cuando digo unidad, no hablo de uniformidad. Las discusiones en cualquier partido son jugosas y hacen bien", dice Gioja, un equilibrista dentro de la coalición. Y remarca: "Creo que aprendimos a defender la unidad".

En el entorno de Fernández se sorprendieron con el tuit de la vicepresidenta en el que recomendó un artículo de Página 12 que cuestionaba el diálogo del Gobierno con empresarios del G-6. El diputado nacional Eduardo Valdés, un dirigente peronista cercano al Presidente, considera primordial que haya "más diálogo" entre Fernández y Cristina Kirchner. "Eran cosas que estaban funcionando muy bien", dice. Y advierte: "No hay Frente de Todos sin Cristina y no hay Frente de Todos sin Alberto".

Sergio Massa, uno de los pilares de la coalición oficialista, también salió el jueves pasado a apaciguar los ánimos: "Es tiempo de unir fuerzas, no hay lugar para la mezquindad", dijo el tigrense, quien trabaja en tándem con Máximo Kirchner en el Congreso. Sin embargo, pocas horas después, marcó un fuerte contraste con la Casa Rosada al asegurar que "sin dudas" en Venezuela hay una dictadura.

¿Cómo evitar las grietas internas?

Socios de Fernández y Cristina Kirchner en el Frente de Todos piden discutir puertas adentro las disidencias para que no escalen los conflictos. La mayoría estaría de acuerdo con activar una "mesa de diálogo" para tener un ámbito formal de debate político. O de reflotar el plan de institucionalizar la coalición, una idea que impulsó el Presidente apenas asumió, pero que quedó inconclusa con la pandemia. Fernández y su entorno suelen elogiar el esquema del Frente Amplio de Uruguay.

Tras los roces de la última semana, Larroque reclamó "más paciencia" y expresó que la coalición debería "aceitar la comunicación interna". En charlas privadas, comentó que imaginaba armar una mesa de diálogo con integrantes de cada tribu del oficialismo. Pero cerca del funcionario bonaerense aclaran que no ve "en el corto plazo un escenario de institucionalizar la discusión". "Lo planteó en el sentido de charlar más", traducen. Valdés coincide con la postura del referente de La Cámpora. "Hay que construir los puentes para evitar los muros que todos los días quieren crear unos y otros", subraya el exembajador argentino en el Vaticano.

Por su parte, Gioja reconoce que debería fortalecerse un ámbito de discusión interna en la coalición. "Esa mesa está armada y hay que hacerla trabajar más",dice el titular del PJ. La pandemia, lamenta Gioja, obstaculiza las tertulias presenciales.

En el massismo consideran que las tensiones son "naturales". "Somos una coalición y puede haber disidencias. Pero hoy tenemos que unir fuerzas entre todos, no hay tiempo para mirarnos el ombligo", comenta el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, espada de Massa en Buenos Aires.

Cerca del tigrense apoyan la idea de institucionalizar los engranajes de la fuerza. "Es muy sano no solo que se institucionalice el espacio, sino también las discusiones internas", opina Pablo Mirolo, intendente de la ciudad de La Banda y presidente del Frente Renovador. Pero enfatiza: "Ahora lo mejor que podemos hacer es apoyar al Presidente y ser sus soldados. La gente no nos quiere ver peleando".

En esa misma línea, Victoria Donda, titular del Inadi y referente de Somos, señala: "Es importante ampliar e institucionalizar los ámbitos de discusión, pero todos los debates deben realizarse de forma madura y constructiva, especialmente ahora que el principal objetivo debe ser superar la pandemia y apoyar al Presidente en la recuperación económica".

Desde los sectores más ligados a Cristina Kirchner también piden fomentar el diálogo interno. Por ejemplo, el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, llama a "desdramatizar" los roces. "Hay que construir una nueva cultura política de coalición, que entienda la diversidad y tenga mecanismos de resolución de esas diferencias en unidad -asegura el titular de Acumar -. El formato habrá que pensarlo entre todos".

A Diana Conti, presidenta del Partido de la Victoria, no le preocupan los últimos cortocircuitos. Es más, considera que "no hay una grieta interna" entre Fernández y Cristina Kirchner y no percibe "tantas diferencias ni tan graves". "Segundo, lo veo como una estrategia de una dupla, donde ambos sumados contienen a todos", apunta la exdiputada. "Es el decurso natural de una alianza de gobierno que está pasando una crisis grave", sintetiza.

Para Conti, avanzar o no con el plan de institucionalizar el funcionamiento de la coalición -aunque prefiere hablar de una "confederación" de partidos- "no altera el diálogo". "Todos estamos dispuestos a ese diálogo para la unidad", sostiene.

Gustavo López, vicepresidente del Enacom y líder de Forja, tampoco cree que "existan contradicciones importantes" en el oficialismo. "Hay que bancar a Alberto, que nos necesita a todos para que el país salga adelante. Como en toda coalición, siempre vale la pena tener instancias de diálogo", opina López. Pero aclara que "no hay que armar una mesa para arreglar diferencias, sino para charlar de política".

Por su parte, Gabriel Mariotto, presidente de Compromiso Federal en Buenos Aires y alfil del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, difundió una carta junto a Proyecto Sur, de Fernando "Pino" Solanas, en la que propuso armar "una mesa ejecutiva" del espacio y convocar a movimientos sociales, gremios y empresarios.

Tras rebrote de las tensiones, Gioja afirmó que sería "bueno" que Fernández presida el PJ a partir de octubre, un convite que el Presidente suele rechazar. "No lo hemos hablado con Alberto. Si él lo desea y tiene tiempo, con mucho gusto. Tengo puesto el mameluco de la unidad", concluye. Mientras tanto, el albertismo vuelve a debatir la creación de un espacio propio.