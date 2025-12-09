Dos años de Javier Milei: un balance de su gestión en diez claves políticas y económicas

1) Nivel de gobernabilidad

En sus primeros dos años de gestión, el presidente Javier Milei afrontó un constante desafío a la gobernabilidad. Y pese a que llegó al poder con escasísimo músculo legislativo -39 diputados y seis senadores-, logró aprobar leyes fundamentales para su proyecto económico y político, como la ley bases o el paquete fiscal.

Lo hizo gracias al aporte de sus aliados, como Pro, una línea interna de la UCR y peronistas disidentes, y los gobernadores dialoguistas.

Ese vínculo estuvo marcado por los desencuentros. Primero, Milei los responsabilizó por el fracaso de la ley ómnibus. Pero, poco después, los convocó a firmar el Pacto de Mayo, un gran acuerdo nacional para impulsar reformas económicas, políticas y sociales.

Karina Milei y Guillermo Francos festejan la sanción de la ley bases y el paquete fiscal

Asistido por los dialoguistas, Milei no sufrió grandes sobresaltos en el Congreso en su primer año de gestión. De hecho, pudo blindar los vetos presidenciales al aumento para los jubilados y el incremento de las partidas destinadas a las universidades, apalancadas por la oposición más radicalizada.

Sin embargo, Milei no logró fortalecer su base de sustentación política. Al contrario, el bloque oficialista se quebró en medio de un escándalo por una visita de diputados a represores alojados en el penal de Ezeiza. Además, Milei decidió romper con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien marginó de la toma de decisiones y llegó a acusar de jugar a favor de la “casta”.

En julio de 2024, Milei logró reunir a 18 gobernadores para firmar el Acta de Mayo

Su polémico discurso en Davos en enero de 2025 -apuntó contra el wokismo- marcó un punto de quiebre en su gestión. Desde ese día, el líder de LLA comenzó a perder capital político. El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA golpeó en la popularidad del Presidente y el armado electoral de LLA comandado por Karina Milei en las provincias terminó de resquebrajar el vínculo con la mayoría de los gobernadores. A partir de ese momento, el líder de LLA enfrentó una seguidilla de catastróficas derrotas en el Congreso. Por caso, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1983, el Congreso logró revertir tres leyes vetadas por el Presidente: emergencia en discapacidad, Garrahan y financiamiento universitario.

Javier Miliei saluda desde el balcón de la Casa Rosada, luego de la asunción Rodrigo Nespolo - LA NACION

En diciembre de 2025, luego de un sorpresivo triunfo en las elecciones legislativas, el primer test de adhesión que enfrentó Milei, el oficialismo se fortaleció en el Congreso. Y, por primera vez desde que el economista gobierna, el bloque de LLA desplazó al PJ como la primera minoría en Diputados, con 95 integrantes. En el Senado el oficialismo también quedó fortificado: pasó de seis a veinte representantes. Está claro que a lo largo de los dos años, Milei logró acumular mayores dosis de gobernabilidad.

2) Institucionalidad

Desde que asumió, Milei enfrenta críticas por sus manejos en el plano institucional. De arranque, optó por redoblar su diatribas contra “la casta” y mantuvo el tono discursivo de la campaña. De hecho, dio su discurso inaugural de espaldas a la Asamblea Legislativa, en un quiebre de la tradición de los actos de asunción presidencial. A su vez, fue cuestionado por haber prorrogado el presupuesto 2023 durante dos períodos consecutivos, lo que le garantizó el manejo discrecional de los fondos públicos.

Sin dudas, el decreto 70/2023, que incluyó paquete de reformas, como la derogación de la ley de alquileres, la desregulación de las obras sociales, una modernización laboral y la habilitación de las privatizaciones, fue una de las decisiones más controvertidas de Milei. Esa medida, que fue rechazada por amplia mayoría del Senado, derivó en la primera huelga general de la CGT contra el gobierno de los libertarios -hubo tres paros en total-.

Javier Milei fue al Congreso para celebrar que LLA haya conseguido la primera minoría en Diputados Rodrigo Abd - AP

Dada la debilidad parlamentaria de LLA, el Presidente hizo de los DNU su principal herramienta legislativa. Según un análisis realizado por la Universidad Austral en octubre último, Milei firmó más de cuatro DNU por mes. Con la sanción de la ley bases, el Congreso le confirió a Milei facultades delegadas. Con esa autorización, que venció en julio de este año, firmó 92 decretos delegados.

No obstante, una de las medidas más polémicas de Milei en el plano institucional fue la firma del decreto simple con el que designó en comisión al controvertido juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Hasta ese momento, el oficialismo se había garantizado los dos tercios del Senado para nombrar a Lijo y García Mansilla, por lo que la medida despertó rechazos de la oposición y juristas. Finalmente, García Mansilla renunció al cargo después de que el Senado rechazara su pliego.

Milei no logró cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia Rodrigo Abd - AP

Otro de los rasgos característicos de Milei en el ejercicio del poder fue el hostigamiento permanente al ejercicio del periodismo o los ataques contra las voces disonantes en la discusión pública. Tanto Adepa como Fopea advirtieron sobre los riesgos del clima de confrontación y las agresiones permanentes de Milei o funcionarios públicos contra el periodismo. El Presidente también firmó un decreto que limitó el acceso a la información pública. La institucionalidad no ha sido una fortaleza de la gestión libertaria.

3) Política exterior

Milei apostó por un cambio drástico de la política exterior: abandonó el multilateralismo y, en contraste con el kirchnerismo, ensayó un rápido alineamiento con los Estados Unidos e Israel. Al priorizar la afinidad ideológica con sus aliados globales, chocó con los socios comerciales estratégicos de la región, como Brasil. Incluso llegó a amenazar con abandonar el bloque del Mercosur.

Desde que asumió, se inclinó por radicalizar sus posicionamientos en el ámbito internacional -el voto en contra del embargo a Cuba derivó en la salida de la canciller Diana Mondino-. Es más: trasladó la batalla cultural, que tanto le rindió ante las tribunas locales, al tablero internacional y lanzó un duro ataque contra el “wokismo”.

Milei, durante una de sus intervenciones en el Foro de Davos FABRICE COFFRINI - AFP

Durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Milei rechazó la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, ambos programas respaldados por la mayoría de los 193 miembros del organismo, que promueven objetivos sobre el cambio climático, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Y en el Foro de Davos, dijo que los “zurdos” eran los enemigos de la humanidad. En ese marco, el Gobierno amenazó con abandonar el Acuerdo de París.

La alianza estratégica con Donald Trump le dio oxígeno a Milei en el momento más delicado de su gestión. De hecho, el salvataje financiero de 20 mil millones de dólares que prometió el gobierno de los Estados Unidos le permitió a la Casa Rosada superar la crisis cambiaria en la antesala de las legislativas del 26 de octubre. Tras el triunfo electoral, ambas administraciones anunciaron un acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero, a tres semanas del anuncio, aún no se conoce la letra chica del convenio o cuándo se oficializará la firma del pacto entre Trump y Milei.

4) Seguridad y orden público

En sus primeros dos años de mandato, Milei puso el foco en bajar la inflación y restaurar la seguridad ciudadana. En ese contexto, Patricia Bullrich asumió un rol protagónico. Al frente del Ministerio de Seguridad, puso en marcha un protocolo contra las protestas piqueteras para impedir los cortes de tránsito. La nueva doctrina fue cuestionada por la oposición y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

Milei convivió con un clima de tensión en las calles, marcado por las protestas contra el ajuste fiscal o los despidos en el Estado.

Milei, Bullrich y Pettovello, en el departamento central de la Policía Federal, para monitorear la aplicación del protocolo antipiquetes rodrigo-nespolo-10977

En otro contraste con la gestión kirchnerista, Milei puso como prioridad el combate contra el narcotráfico en Rosario. El operativo Bandera, que diseñó Bullrich junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consistió en reforzar los patrullajes de las fuerzas federales e intensificar los controles en las cárceles federales. Según el Gobierno, el plan provocó un drástico descenso de la violencia vinculada al narco: respecto de 2023, hubo un descenso de casi el 70% de los homicidios. En la administración de Pullaro asocian la caída a la batería de medidas coordinadas entre la Nación y la provincia.

5) Gestión política

El Gabinete de Javier Milei mutó en sus primeros dos años de gestión. En un primer momento, el Presidente le dio un papel preponderante a los cuadros técnicos o políticos que había conocido durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian. Puso a Nicolás Posse como jefe de Gabinete -también le concedió el control del área de inteligencia-, a Guillermo Francos al frente de la cartera del Interior y le dio a Guillermo Ferraro el ministerio de Infraestructura.

Con la salida de Posse, Santiago Caputo acumuló poder y se quedó con el manejo de las áreas más sensibles del Estado, como la SIDE o la DGI. Sus tentáculos también llegaron a YPF, el manejo de las empresas públicas o las áreas de Justicia y Salud. Así se inició una etapa marcada por la interna entre Caputo y Karina Milei, que erosionó el “triángulo de hierro” del Presidente.

El primer gabinete de Javier Milei

Tras la victoria en las legislativas, el jefe del Estado rediseñó el Gabinete: corrió a Francos y empoderó aún más a su hermana, quien se llevó el rédito por el espaldarazo en las urnas, ya que había apostado por fortalecer el despliegue territorial de LLA en todo el país, en contra de la voluntad de Caputo, quien prefería cuidar la alianza con gobernadores afines. Con el respaldo en las urnas, Milei priorizó a los puros en el nuevo esquema: ungió a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y evitó hacer grandes concesiones a los aliados. Apenas incorporó a Diego Santilli (Pro) como ministro del Interior.

En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, Milei echó a unos 185 funcionarios de alto rango. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado.

El Presidente rediseñó su Gabinete tras el triunfo de LLA en las legislativas presidencia

El dato surge de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. El último cambio resonante en la cúpula de Milei se produjo la semana pasada con el desplazamiento de Sergio Neiffert como titular de la SIDE.

Además la gestión evidenció en varios pasajes de estos dos años dificultades de articulación.

6) Crecimiento económico

La economía llegó en septiembre (último dato disponible) al nivel que tenía en septiembre de 2022. Sin embargo, en estos últimos dos años, el nivel de actividad describió un sendero sinuoso y con una serie de etapas bien marcadas. Tras la devaluación inicial, que llevó el dólar a $800, y el fuerte ajuste fiscal de los primeros meses de gestión, la actividad se contrajo hasta tocar mínimos en abril de 2024. Luego, entre polémicas por el movimiento ‘pedo de buzo’ y el debate por las letras (en V, W, L, pipa de Nike) comenzó a rebotar con una sólida recuperación hasta febrero de este año. Desde entonces, la dinámica luce estancada, con intermitencia mensual.

La actividad en Vaca Muerta es uno de los sectores que explica la suba en el nivel de actividad JUAN MABROMATA - AFP

Según los últimos datos, la economía creció un 5% interanual en septiembre, y podría cerrar el año en torno al 4%. De todas maneras, ese promedio oculta las heterogeneidades al interior de los sectores productivos: rubros como la minería, la producción de hidrocarburos, el agro o la intermediación financiera (bancos, créditos) están por encima de sus niveles de 2023 y traccionan el crecimiento, mientras que la industria y la construcción todavía están por debajo de esos valores iniciales.

7) Inflación

El gobierno de Milei llegó con la baja de la inflación como prioridad y enfocó gran parte de su plan económico en ese objetivo, que fue su gran activo frente a la sociedad. Tras el salto inicial del dólar, el IPC se disparó a 25,5% en diciembre de 2023 (cerró el año en 211,4% interanual), y luego empezó a descender, mientras el Gobierno usó al tipo de cambio como ancla (primero con cepo y crawling peg, luego con la banda de flotación).

En 2024, la inflación interanual fue del 117,8% y este año se espera que cierre por debajo del 30%, según las últimas estimaciones del REM que publica el BCRA. De todas maneras, la tendencia en los últimos meses muestra un estancamiento del proceso de desinflación: el 2,3% de octubre (último dato disponible del Indec) marcó el sexto mes consecutivo de suba mensual de la inflación, tras el 1,5% de mayo.

8) Pobreza

El indicador acompañó al movimiento del costo de vida. Tras el salto del dólar y la inflación de diciembre de 2023, la pobreza, que había cerrado ese año en 41,7%, se disparó al 52,9% en el primer semestre de 2024 (alcanzó estadísticamente a casi 25 millones de personas), mientras que la indigencia llegó al 18,1%.

Desde entonces, ambas variables comenzaron a bajar, de la mano de la recuperación de los ingresos y un menor ritmo en el ajuste de los precios de alimentos y otros rubros esenciales. En el primer semestre de este año (último dato del Indec), la pobreza cayó al 31,6% (alcanza a alrededor de 15 millones de personas), mientras que la indigencia se ubicó en el 6,9%.

Según estimaciones privadas, como las que publica el economista Martín Rozada, especialista de la Universidad Di Tella, a partir de datos de la EPH y la evolución de las canastas de consumo del Indec, la pobreza en el semestre mayo-octubre de este año se ubicó en el 30,7%. Para el discurso libertario fue fundamental mostrar que el ajuste realizado no fue a expensas de un aumento de la pobreza.

9) Reservas

La dinámica del sector externo es uno de los puntos más frágiles del esquema económico del Gobierno. Al momento de la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Banco Central tenía reservas netas negativas por más de US$11.000 millones, y su tenencia fue creciendo paulatinamente, aunque en el camino el equipo económico necesitó a inyecciones de divisas, como el blanqueo, el acuerdo con el FMI o el salvataje de Trump antes de las elecciones.

Hoy, las reservas netas son negativas en algo más de US$3000 millones (el stock total es de casi US$41.700 millones), y el debate aparece sobre su futuro. Economistas, incluso los cercanos a las ideas de Milei, plantean sobre la necesidad de acumular reservas, algo que también aparece entre las metas que se firmaron en el acuerdo con el FMI (y que, a este ritmo, el Gobierno incumplirá). Mientras tanto, el esquema en curso también busca mantener estable al tipo de cambio y evitar que su cotización llegue nuevamente al techo de la banda, que obligaría al BCRA a intervenir vendiendo divisas al mercado.

10) Salarios

Pese al rebote de algunos sectores, los ingresos no muestran una fuerte recuperación, y los números muestran heterogeneidades en el universo de los trabajadores. En el sector privado formal, los salarios quedaron en septiembre (último dato disponible) un 2,6% por encima del promedio de 2023, aunque estancados desde febrero de este año. Al mismo tiempo, se contrajo el universo de trabajadores de este grupo: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 138.573 puestos de trabajo formales registrados en el sector privado. A cambio, crece el trabajo de menor calidad (cuentapropistas, particulares, etc.) dinámica que se refleja en el aumento de 121.740 monotributistas en el período.

El mayor golpe en materia de ingresos se dio entre los trabajadores del sector público. Víctimas del ajuste y la ‘motosierra’ de Milei, el nivel de salarios de septiembre de 2025 perdió un 18% de su capacidad de compra frente al promedio de 2023.