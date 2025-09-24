Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

Luego de que el Gobierno norteamericano confirmara que negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central, el periodista Alejandro Bercovich cuestionó la letra chica del acuerdo de ayuda financiera y aseguró que el secretario del Tesoro de aquel país, Scott Besset, “hace anuncios oficiales sobre impuestos en la Argentina”. Sus declaraciones provocaron la crítica de Lucas Llach, economista y exdirector del Banco Nación, con quien el conductor radial se cruzó en duros términos por las redes sociales.

“El secretario del Tesoro de EEUU ya hace anuncios oficiales sobre impuestos en Argentina. Casi una intervención formal”, apuntó Bercovich junto al posteo que este miércoles difundió Bessent por X, en el que anticipaba el acuerdo financiero y que el gobierno de norteamericano está trabajando con la administración de Javier Milei para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

“Terrible Bercovich, una tragedia cómo nos entregamos a los yankis. ¡Que termine el bloqueo a Cuba!“, ironizó Llach, en alusión al embargo que impuso décadas atrás Estados Unidos al país caribeño.

“Qué confianza le tenés a la impunidad judicial de tu clase, pedazo de hijo de yuta”, escaló la pelea el conductor de Radio con Vos, contra el exdirector del Banco Nación, recientemente citado a declarar por el juez Julián Ercolini junto a otros acusados en la causa Vicentín.

Según publicó LA NACION, Llach deberá comparecer ante la Justicia junto a otros exdirectores del Banco Nación y de Vicentin acusados de haberle provocado al Estado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos a la empresa cerealera.

“Jajajaja lo de “tu clase” viniendo de un socio del Náutico de San Isidro es absolutamente espectacular. Pobre, Berco, se te ve el sufrimiento desde muy lejos. Cuánta bronca tenés con la vida. Algún día contanos qué te pasó de pibe“, replicó Llach, elevando la tensión entre ambos. “¿A vos y a quién más querés que les cuente? ¿No te la bancás solo?“, lo intimó Bercovich.

“Jajja ni idea, man, si querés contalo por acá, no es que me interese en demasía tan poco. Pero es un caso curioso el del socio del Náutico de San Isidro que habla de “los de tu clase” (“alta”, imagino). Ampliá! Igual ojo, se nota que estás engranando así que respirá hondo y pensá“, cerró Llach a modo de chicana.

El violento ida y vuelta entre el periodista y el economista se da mientras parte de la oposición, encarnada en el kirchnerismo, le exige al Gobierno explicaciones sobre el auxilio financiero del país norteamericano.

Así, el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó ayer un proyecto de resolución en el que advierte que cualquier “arreglo financiero” con los Estados Unidos que no pase por el Congreso será considerado “nulo de nulidad absoluta”, al considerar que dicho acuerdo implica un “rescate político-financiero” que pone en riesgo la soberanía y, por tal motivo esgrimen, debe ser convalidado por el parlamento.