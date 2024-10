Fuerte cruce entre Ramiro Marra y la presidenta de un centro de estudiantes de la UBA por el financiamiento universitario

Escuchar

En medio del conflicto que mantiene el Gobierno con las universidades, el legislador porteño Ramiro Marra protagonizó anoche un fuerte cruce con la presidenta del centro de estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Isabel González Puente, en el que abundaron las chicanas de ambos lados. A lo largo del intercambio, la joven acusó a Marra de desconocer el funcionamiento de la ley de educación superior por el hecho de exigir auditorías cuando estas ya se realizan de forma interna en la UBA.

“La pregunta es: ¿Por qué están destruyendo la universidad pública? Vos sos legislador porteño de La Libertad Avanza, ¿por qué están desfinanciando a la universidad pública? No tiene antecedente en nuestro país. Quiero saber qué van a hacer para resolver el problema”, cuestionó González Puente, dirigiéndose a Marra, en pleno debate por la educación pública en TN.

“¿Estás a favor de las auditorías?”, contestó Marra, en línea con la postura del Gobierno de controlar el curso de los recursos destinados a las universidades y luego de haber autorizado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para llevar adelante esta tarea. “Por supuesto que estoy a favor. ¿Vos conocés la ley de Educación Superior? ¿La leíste? Yo sé vos no te recibiste en una facultad de mucho nivel académico...”, increpó la joven.

“¿Sabés en qué universidad me recibí yo?”, la interrumpió Marra. “Sí, en la Universidad del Salvador”, replicó rápidamente la titular del centro de estudiantes de Filosofía. “Muchas gracias sabes todo sobre mí. No sabía que estabas tan informada... ¿Sabés dónde vivo también?”, apuntó el legislador, elevándose, así, la tensión entre ambos.

“No, solamente me fijé tu título que me parece medio trucho”, acusó la joven, al tiempo que Marra ironizó: “Está bien, me parece perfecto. Isabel, te felicito por toda la información que tenés. Estás muy informada”.

Tras ello, la joven volvió a preguntarle a Marra si sabía cómo funcionaba la ley de Educación superior por la que se establece que las universidades públicas deben realizar auditorías internas e instó al legislador a revisar la información publicada en la página web de la UBA.

“Estás muy informada Isabel...”, volvió a contestar Marra. “A mí me interesa hablar con información, yo no solamente tiro tuits y me ridiculizo en las redes como otros que son funcionarios del Gobierno. Prefiero saber de lo que hablo y discutir con argumentos y no solamente gritar auditorías porque sí, cuando si supieras cómo funciona la ley de educación superior sabrías que las auditorias internas ya las realiza la universidad pública y que si ustedes quieren que haya más auditorías en las universalidades tienen que garantizarlo porque son el Gobierno nacional”, retomó la joven de forma tajante.

“Isabel, muchas gracias por estar informándote sobre mí en Wikipedia, me siento muy importante. Ponete a estudiar, si vas a universidad estudiá... no es tan importante donde estudie yo”, lanzó el legislador, dando por finalizado el debate.

“Sí es importante porque tu carrera parece medio un chamullo y la mía no”, contestó la joven a modo de chicana. A lo largo del intercambio, González Puente también cuestionó el accionar del Gobierno en relación los incidentes que se desataron días entre un grupo de estudiantes libertarios y otros alumnos durante una asamblea en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), los cuales terminaron con gas pimienta, corridas y heridos.

“Repudio todo tipo de agresión física como la que hizo Juan Grabois a un vecino”, cerró el legislador al referirse al violento episodio ocurrido la semana pasada en el barrio de Palermo, donde el dirigente social fue increpado por un hombre cuando salía de una reunión.

Según trascendió, todo sucedió cuando Grabois se bajó de un auto acompañado por varias personas, presuntamente colaboradores y repentinamente alguien le gritó: “¿Qué hacés acá? Ocupate de los pobres”. De acuerdo a los dichos de los testigos, ese comentario desencadenó la violencia.

En el recorte de la escena que se volvió viral, se ve a los acompañantes del excandidato presidencial tratando de contenerlo mientras le advierte a su contrincante que “la próxima no va a ser en la pierna”. “La próxima vez la pensás de nuevo”, dijo el fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

