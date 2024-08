Fuerte rechazo a Mariano Cúneo Libarona por negar la diversidad sexual y las políticas de género

Escuchar

Casi de manera unánime, dirigentes de diferentes espacios cuestionaron en duros términos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien rechazó ayer en el Congreso la diversidad sexual y dio señales de un fuerte retroceso en los avances relativos a la políticas de género.

“Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”, dijo el funcionario en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. “Se acabó el género”, retrucó. Luego, desatado el escándalo en la comisión, omitió que el micrófono estaba encendido y se le escuchó decir al oído de un asesor: “No, boludo, esto [por lo que estaba leyendo] está textual del discurso de Milei”.

Las primeras reacciones contra Cúnero Libarona se dieron de inmediato, en la misma comisión. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, ironizó: “Solo le faltó decir que somos enfermos y que pueden volver a patologizarnos”. Y sumó: “No puede desconocer que ser gay, como lo soy, llevó siempre a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías. Usted ha dicho una barbaridad que desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos”.

“Soy activista gay, estoy casado hace 14 años. Mi familia también tiene valores, amor, cuidado mutuo, respeto, como cualquier otra familia”, contraatacó el diputado socialista Esteban Paulón (Encuentro Federal). Además, el legislador señaló: “Plantear en 2024 que la identidad de género no es una situación que motiva discriminación o falta de acceso a derechos es desconocer la realidad”.

“Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a aplicar las leyes argentinas, no importa lo que usted piense“, dijo la diputada de la UCR Carla Carrizo, la primera en cuestionar las declaraciones de Cúneo Libarona.

“¿Dónde está la libertad si no hay derecho a la diversidad?”, preguntó retóricamente Horacio Rodríguez Larreta, que subió a las redes el video de Cúneo Libarona de ayer en la comisión de Diputados. Desde Pro, también se expresó la diputada Silvia Lospennato. “Ningún funcionario público puede desconocer la legislación vigente porque su obligación es garantizar su cumplimiento pero es especialmente grave si quien desconoce las leyes de identidad de género y la normativa constitucional y legal antidiscriminación es el ministro de Justicia que tiene que aplicarlas. En la función pública se aplican las leyes vigentes le gusten o no a quien las aplica, así funciona un Estado de derecho”, sostuvo.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también se refirió irónicamente al concepto “libertario” de la gestión de Milei. “El Ministro Cúneo Libarona vino al Congreso a atacar a las mujeres y diversidades. Atrasan siglos. Hablan de libertad, pero quieren imponer su visión retrógrada a todas las personas sin respetar las identidades de género”, dijo.

También se manifestó en duros términos, Vanina Biassi, de la izquierda. “Ayer trajeron a Cuneo Libarona, Ministro de Justicia y defensor de pedófilos y violadores, a exponer a la Comisión de Mujer y Diversidad. Un hecho aberrante ante el cual no nos podemos quedar calladas. Así lo denuncié durante mi Intervención”, señaló, y publicó el video con su presentación.

Ayer trajeron a Cuneo Libarona, Ministro de Justicia y defensor de pedófilos y violadores, a exponer a la Comisión de Mujer y Diversidad. Un hecho aberrante ante el cual no nos podemos quedar calladas. Así lo denuncié durante mi Intervención: pic.twitter.com/kQXdZV9RpB — Vanina Biasi (@vaninabiasi) August 28, 2024

Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, señaló: “Dicen ser lo nuevo, pero gobiernan con la cabeza de la edad media”. Y agregó: “Las declaraciones del ministro de Justicia en la comisión de Mujeres y Diversidad no sólo niegan la Ley de identidad de género (sancionada hace ya 12 años), además atentan contra la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con jerarquía constitucional y promueven el odio contra las minorías sexuales. En definitiva, borra de un plumazo decadas de lucha para conquistar derechos”.

“Ministro de injusticia”

El constitucionalista Roberto Gargarella también se sumó a las críticas contra el funcionario. “La pesadilla sin fin. ¿Cuándo se termina esto?”, planteó en la red social X, la preferida del presidente Milei.

Andrés Gil Domínguez, otro reconocido constitucionalista, señaló: “El ministro de injusticia [SIC] en su medieval diatriba ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la ley del art. 16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994 que tiene entre las categorías prohibidas el género, la orientación sexual y la identidad de género”.

El ministro de injusticia @m_cuneolibarona en su medieval diatriba ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la ley del art. 16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994… pic.twitter.com/Q6PQUTlqDa — Andres Gil Dominguez (@agildominguez) August 28, 2024

La defensa de Adorni

Luego de los dichos del ministro Mariano Cúneo Libarona sobre que el género “se acabó” para el Estado y que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió al director de la cartera de Justicia, aclaró cuál es la posición del Gobierno y aseguró que desde la gestión mileísta apuntan “a que no haya negociados detrás de las identidades de las personas”.

“Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie”, explicó en su conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y remarcó: “Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada, no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.

LA NACION

Temas Mariano Cúneo Libarona