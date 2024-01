escuchar

El sector exportador uruguayo monitorea a diario los cambios normativos de Argentina vinculados a la operativa de comercio exterior, y evalúa con escepticismo el nuevo instrumento del Banco Central (BCRA) para cancelar la deuda comercial que mantiene con los importadores del país: los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

Según los datos oficiales, hasta la semana pasada, las empresas argentinas registraron ante el padrón de la Secretaría de Comercio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de ese país, una deuda comercial con proveedores en el exterior, cercana a los US$26.000 millones.

El registro de esa deuda en el padrón fue un trámite obligatorio para todas aquellas empresas argentinas que acumularon deudas con proveedores extranjeros hasta el 13 de diciembre de 2023, por no haber podido acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), debido a las restricciones del BCRA.

Desde Uruguay, la Unión de Exportadores (UEU) y la Cámara de Industrias (CIU) estiman que de ese total, entre unos 15 a 20 millones de dólares, aproximadamente, corresponden a deudas acumuladas en los últimos 18 meses con proveedores uruguayos.

En diálogo con El País, el presidente de la UEU, Facundo Márquez, dijo que algunas empresas argentinas les ofrecieron a sus proveedores uruguayos cancelar la deuda con Bopreal, pero afirmó que “hasta el momento, nadie aceptó recibir bonos como forma de pago”. Desde la gremial exportadora entienden que para los uruguayos “lo ideal” es cobrar lo adeudado en dólares y no en bonos.

Facundo Márquez, Presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay. Francisco Flores

“Por ahora los exportadores les están diciendo: ‘yo te vendí en determinadas condiciones, espero tus propuestas de pago pero no te acepto bonos’. Así que el importador verá qué hace, que lo negocie o lo descuente (en el mercado), lo que sea, pero no se están aceptando bonos porque es todo muy nuevo y ni siquiera está claro cómo funcionan”, indicó Márquez.

En la misma línea, el presidente de la comisión de Comercio Exterior de la CIU, Washingtón Durán, dijo a El País que “no hay disposición a aceptar esos bonos” porque “todavía hay mucha incertidumbre sobre su funcionamiento y principalmente, respecto a quiénes los van a comprar”.

Según Durán, los exportadores industriales uruguayos “están siendo cautos” y mantienen el reclamo de cobrar lo adeudado en dólares. “Hay que ver cómo empieza a funcionar realmente el mercado de esos bonos, ver qué valor efectivo pueden tener o si son bonos que se van a estar depreciando de forma permanente. Por ahora no (aceptan bonos en forma de pago), los exportadores están esperando todavía más detalles”, indicó.

Sin embargo, desde Argentina, el team leader de Corporate de Adcap Grupo Financiero, Javier Soruco, dijo a El País que los importadores argentinos “ven con una expectativa monumental” al Bopreal y que “es muy simple” usar el bono para cancelar las deudas con proveedores del exterior en dólares. “Estamos recibiendo un montón de consultas de importadores argentinos que quieren saber cómo vender el bono para cancelar sus deudas con los proveedores del exterior. Al inicio, la noticia fue muy bien recibida, después hubo cautela y ahora (el instrumento) tiene mucho más potencial”, señaló Soruco.

A su entender, si bien aún el bono enfrenta el desafío de crear un mayor volumen en la operatoria y de conseguir más participantes del lado de la demanda. “De por sí el Bopreal tiene que ser exitoso porque, si no, su fracaso va a seguir sosteniendo el éxito del cepo (cambiario). Si no es exitoso (el BCRA), no puede ordenar el stock (de deuda), entonces no se puede levantar toda la operativa cambiaria y el enriedo que hay con respecto a los diferentes tipos de cambio si primero no le encontrás una solución al stock”, explicó el asesor financiero.

Detalles de Bopreal

El Bopreal es el instrumento a través del cual el BCRA busca absorber pesos del sistema financiero y cancelar las deudas que los importadores argentinos acumularon en los últimos casi 24 meses, con proveedores del exterior. Estos títulos solo pueden ser adquiridos por los importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendiente que se hayan registrado en el padrón comercial. Los bonos se suscriben en pesos argentinos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares, a plazos que llegan hasta el año 2027.

Desde que comenzó a funcionar el Bopreal, el BCRA hizo cuatro licitaciones (dos por semana) y hasta el momento, lleva adjudicados un total de US$1644 millones.

El instrumento tiene tres series, de las cuales solo la primera y la tercera podrán ser negociadas en el mercado secundario. Las licitaciones de la serie uno concluirán a finales de enero y la serie dos y tres se licitarán a partir de febrero.

Desde ese mes, “la buena noticia es que quedará abierto el acceso al tipo de cambio oficial, para cancelar compromisos para los cuales no se haya solicitado la suscripción a estos títulos. Por eso vemos una mayor expectativa para las futuras licitaciones”, indicó Soruco. Es decir que los importadores pueden usar el bono y liquidarlos en dólar contado con liquidación (CCL) para ser acreditados en una cuenta en el exterior y saldar así sus deudas.

Por Pía Mesa

El País