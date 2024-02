Escuchar

Luego del rechazo que generó el “Me gusta” de Javier Milei a un foto editada del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el mandatario bonaerense Axel Kicillof se mostró en las redes con Nicolás Améndola, un nadador elite con Síndrome de Down que rompió el récord nacional de los 100 metros mariposa en el selectivo a los “Trisome Games” de Turquía 2024.

Kicillof viajó al partido bonaerense de Necochea y visitó la Escuela Municipal de Natación Adaptada, donde conoció a Améndola. “Cuando el Estado invierte y acompaña a su pueblo, pasan estas cosas”, escribió en la publicación sobre el encuentro. Y agregó: “¡Felicitaciones Nico, sos un #OrgulloBonaerense!”, escribió y compartió fotos junto al joven campéon.

Kicillof junto al joven nadador y su familia. Instagram

La visita del gobernador a la localidad bonaerense se dio en el marco del cierre del Ciclo de Conferencias de Verano que dio cada 15 días durante toda la temporada en diferentes destinos de la Costa Atlántica. Durante esas jornadas, el funcionario encabezó encuentros con empresarios, productores y dirigentes para analizar la temporada y el desarrollo de la actividad.

Axel Kicillof en Necochea. Instagram

La respuesta de la Asociación de Síndrome de Down

Tras la publicación de X que involucró Milei, la Asociación de Síndrome de Down (ASDRA) repudió al Presidente y aseguró que no es la primera vez que incurre en una falta de respeto de este estilo. “Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y nos hagan mal de ninguna forma”, expresó Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de la organización en el video publicado en la red social.

Además, le exigió que pida disculpas y aseguró que “no merecen” ser ofendidos. Al mismo tiempo, la organización publicó un comunicado reclamando que el primer mandatario no haya salido a pedir disculpas. “Se trató de un claro acto de discriminación, en el contexto de la tensión política que atraviesa la Nación con la provincia. Desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como ‘un error’. También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas”, acusaron.

Asimismo, recordaron un episodio pasado en el que Milei había utilizado el término “mogólico” como forma de insulto. “El exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término para insultar y descalificar a una persona”, expresaron. También recordaron que, en esa ocasión, le enviaron un mensaje al jefe de Estado para expresarle el error -indicando que se trataba de un “término discriminatorio y violento”-, pero tampoco recibieron respuesta.

Finalmente, desde la organización remarcaron que “se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down”. Y cerraron: “Para la Red T21 es crucial entablar un diálogo con las autoridades, ya que la Argentina tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad”.

LA NACION