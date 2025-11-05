Escrutinio definitivo en Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria acortó distancia pero se confirmó la victoria de La Libertad Avanza por 29.354 votos

LA PLATA.- La justicia federal concluyó el escrutinio definitivo de la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. El resultado final oficial confirmó la victoria de Libertad Avanza por 29.354 votos respecto a Fuerza Patria.

Del conteo definitivo surgió que la boleta que lideró Diego Santilli logró 3.649.988. En tanto, la que llevaba a Jorge Taiana como principal candidato quedó segunda con 3.620.634 sufragios.

festejos en el bunker de LLA. Patricia Bullrich y Diego Santilli Soledad Aznarez

El recuento concitó especial atención ya que, de acuerdo al escrutinio provisorio, La Libertad Avanza se había impuesto por 46.600 votos en la provincia de Buenos, con el 99% de los votos escrutados. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof esperaba acortar la brecha a “38.000 votos” e incluso su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, jugó con la figura de un empate. Finalmente, el proceso concluyó con la proclamación de los ganadores por parte de la Junta Nacional Electoral distrito Buenos Aires y se confirmó que Fuerza Patria se ubicó en el segundo lugar.

Tercero se mantuvo el Frente de Izquierda de los Trabajadores–Unidad que obtuvo 443.254; luego Propuesta Federal para el Cambio con 246.246. Alianza Provincias Unidas alcanzó 215.585; Frente Patriota Federal, 105.900; Alianza Unión Federal, 79.215; Coalición Cívica, 68.195; Alianza Potencia, 61.488; el Movimiento Político Social y Cultural, Proyecto Sur, 52448; la Alianza Nuevo Buenos Aires, 45.634; Movimiento Avanzada Socialista logró 49148, Unión Liberal, 38.796 y Liberar, 16.171. El total de votos emitidos fue 9127527. Los votos en blanco fueron 105964.

“Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5% en 9 millones de votos”, admitió Kicillof la semana que pasó. “Una diferencia muy muy pequeña. Pero ganó La Libertad Avanza”, admitió.

Fuerza Patria STRINGER - AFP

El escrutinio provisorio, instancia en la que la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria era de 46.600 votos, había dejado afuera 132.789 sufragios que sí fueron contados en el escrutinio definitivo.

El antecedente más cercano de una elección tan reñida se registró en 2017, cuando Cristina Kirchner se midió con Esteban Bullrich en las listas de senadores nacionales. Bajo el prisma del escrutinio provisorio, el gobierno de Mauricio Macri había celebrado un triunfo de Bullrich con 6915 votos a favor. Pero luego, el resultado del escrutinio definitivo dio vuelta el signo ganador y quedó en primer lugar la expresidenta con 20.324 sufragios por encima del candidato de Cambiemos.

La Junta Nacional Electoral con asiento en este territorio proclamó formalmente el resultado hoy luego de que los apoderados y los fiscales de las agrupaciones políticas tuvieran tiempo suficiente de hacer planteos e impugnaciones en el recuento de las actas.