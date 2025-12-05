LA NACION

Fútbol para Todos: diez años después, absolvieron a todos los acusados

Anularon la acusación del fiscal por considerar que estaba mal formulada

LA NACIONHernán Cappiello
Aníbal Fernández y Jorge Capitanich

Los exjefes de Gabinete Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, el extitular del Gabriel Mariotto y una decena de dirigentes de la AFA fueron absueltos en el jucio oral por los fondos enviados por el Gobierno kirchnerista al programa Fútbol para Todos porque estaba mal formulada la acusación fiscal.

Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grumberg y Juan Michilini firmaron la sentencia leída en un zoom esta tarde ante todos los acusados.

Dijeron que el fiscal Miguel Osorio incumplió su deber legal de acusar. por violación del principio de congruencia.

Noticia en desarollo

Por Hernán Cappiello
