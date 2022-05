Gabriela Cerruti advirtió sobre las consecuencias de la interna: “Si seguimos así, en 2023 nos gobernará la derecha”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, advirtió este viernes sobre las consecuencias que la prolongada interna del Frente de Todos (FdT) podría tener para la coalición de gobierno con miras a las próximas elecciones presidenciales. “Si seguimos así, en 2023 nos gobernará la derecha”, sostuvo en declaraciones radiales. Para evitarlo, planteó la necesidad de “pensar en qué se está construyendo” y en el rumbo a seguir durante el período restante de gestión.

Al ser consultada en El Destape sobre la falta de acuerdos con la oposición en materia legislativa, la funcionaria expresó: “Una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos en este momento no es solo generar el consenso social suficiente para sacar determinadas medidas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, sino también saber que si nosotros seguimos en esta dinámica (...) en la cual el único discurso que hay es que está todo mal y que todo es un desastre, en el 2023 no solo no vamos a tener los votos necesarios para sacar determinadas leyes, sino que nos va a estar gobernando la derecha”.

Frente a dicho escenario, planteó: “Uno tiene que se responsable en determinado momento de pensar qué es lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo. Y a mí me parece que ese también es un debate que nos tenemos que dar en este momento”. Y recalcó: “Ojo, porque en el mundo los gobiernos están teneindo victorias pírricas contra la ultraderecha. Así se están definiendo las elecciones últimamente. Ese es el momento del mundo en el cual estamos viviendo y que tiene mucha repercusión en la Argentina”.

A continuación, Cerruti subrayó la necesidad de sumar votos en el Congreso para garantizar la aprobación de determinadas leyes y para ello puso el acento en las elecciones de 2023. Sin embargo, remarcó el rol preponderante que tendrá hasta entonces la gestión del Gobierno. “No falta tanto [para los comicios]. Mientras tanto, hay que construir todo lo que podamos construir, sacar las leyes que podamos sacar y hacer todo lo que se pueda hacer”, afirmó.

De lo contrario, cuestionó: “¿Cuál es el planteo? ¿Pasemos el año que nos queda en lugar de solucionando ver de qué manera le peleamos a la inflación, subimos los salarios y redistribuimos mejor mientras sotenemos el crecimiento económico o damos todas las batallas simbólicas que querramos dar? ¿Estamos construyendo un espacio simbólico o estamos gobernando?”.

“Hay cifras de crecimiento”

A lo largo de la entrevista, la portavoz ponderó el repunte económico del país y aseguró que “hay un crecimiento en general, con cifras de desempleo y de crecimiento como no teníamos hacía muchísimo años. “Las Pymes creciendo muchísimo”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció que en dicho crecimiento “todavía nos quedan desfasados los asalariados informales, que son a los que más le impacta la inflación, que son los que no tienen paritarias”. Además, sostuvo que la Argentina atraviesa “un momento muy complejo, sobre todo para la clase media y la clase media baja, respecto a los precios y a los salarios”, aunque dijo que “hay una recuperación del salario y una desaceleración de la inflación”.

Noticia en desarrollo