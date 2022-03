Gabriela Cerruti cruzó a Waldo Wolff por la entrevista de Alberto Fernández en la TV Pública

Alberto Fernández brindó una entrevista en la noche del domingo a la TV Pública, y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salió a celebrar el encuentro televisivo como “un hecho histórico”. “Por primera vez en 22 años un presidente en ejercicio llega a los estudios de la Televisión Pública para ser entrevistado con libertad y respeto”, escribió en un mensaje que compartió vía Twitter en el que -además- agradeció al mandatario y al canal “por este acto de democracia”.

Este comentario generó una reacción de la oposición. Entre ellos, Hernán Lombardi quien estaba participando de Comunidad de Negocios, por LN+, cuando vio el mensaje de Cerruti. “Es joda. Es una mentira. ¿De qué se precia? De que son unos obsecuentes, ¿de qué se enorgullecen? No es cierto. Mauricio [Macri] fue entrevistado por la TV Pública”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio. En línea con esto, Lombardi dijo que el comentario es una “pavada”, y lanzó: “¡Que difícil la posverdad! Nunca hace la comparación con la realidad unívoca”.

Mientras se daba este debate, otro de los invitados al estudio, Waldo Wolff, escribía en el celular. El funcionario opositor canalizó el enojo con un mensaje, vía Twitter, a la portavoz de Fernández. “Hola, dos años presidí la Comisión de Libertad de Expresión y pedí que me inviten en vivo y no lo hicieron. Estoy cuando quieran. Hay algo peor que venderse como uno no es, sino venderse como todo lo contrario. Son todo lo contrario a la libertad. Buenas noches”, publicó contundente.

Pensé que ibas a corregirme y decirme que Mauricio Macri había ido cuando era presidente. Pero no. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 28, 2022

Ante esas palabras, la portavoz retrucó: “Pensé que ibas a corregirme y decirme que Mauricio Macri había ido cuando era presidente. Pero no”.

Wolff explicó al aire lo que estaba ocurriendo en la red social: “Cerruti me está contestando, en vivo. Le pregunté por qué no nos invita. Le mando un saludo, por ahí me está viendo. Ahora le respondo en Twitter, ya que somos tuiteros. Ya que está tan activa: que me invite a mi, a Lombardi, a Fernando Iglesias, a diputados de la Nación de la oposición, elegidos por 10 millones de personas, a cualquier panel de la TV Pública a debatir en vivo que ahí vamos a estar”. Y así fue: “Ya que estás tan activa procura que me inviten. Que estés bien. Buenas noches”, le escribió entonces.

Además, en el programa, Wolff recordó que en la entrevista a la que hizo alusión Cerruti, Fernández dijo que “hay diablos que aumentan los precios”, y evaluó: “Qué mal ejemplo, nadie lo frena. Me preguntó, ¿cómo será la comunicación del Presidente? Hoy salió a hablar de los diablos. Es un Presidente que remite a un gobierno bifronte como fue, en el ‘74, el de Cámpora, Perón y López Rega, que era el brujo. No le falta ningún condimento para el ‘se están peleando entre ellos’. Por desgracia para el país, con un gran deterioro económico, pero por suerte, no con los muertos que se tiraban entre el ‘74 y el ‘76, pero tiene todos los condimentos para ser una parodia del 74 al 76 con López Rega, el brujo y los demonios”.