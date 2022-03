Máximo Kirchner criticó al electorado porteño: “Tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que pasó en la dictadura”

En el marco de la marcha del 24 de marzo, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó una polémica frase contra las opciones electorales de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y asoció su voto con respecto a la última dictadura militar, en el marco de una entrevista con militantes.

“A veces es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”, afirmó Kirchner y agregó: “o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos y que directamente reivindican el accionar de la dictadura”.

En el streaming que realizó la organización como parte de la movilización que partió desde la ex Esma y desembocó en Plaza de Mayo, Máximo Kirchner dio su parecer. “Quiero que la Ciudad de Buenos Aires, vote como vote, no pierda la sensibilidad, después lo que quieras, pero hay cosas que no se pueden negar”, manifestó.

El exjefe de la bancada oficialista sostuvo que la marcha desde Núñez hasta Plaza de Mayo significa “llevar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad de Buenos Aires”.

La respuesta de Larreta a Máximo Kirchner

Poco después de las 21, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está en una gira por Europa, le respondió a través de las redes. Dijo que “hay límites que no se deben pasar”. Para el dirigente de PRO, la frase representa “pasar un límite que ningún argentino puede aceptar”. “Y mucho menos un día como hoy, al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia”, agregó.

Larreta cuestionó la frase utilizada por Máximo Kirchner.

A través de un hilo de Twitter, el jefe de gobierno porteño señaló que vivió en “en carne propia” el drama de la última dictadura miltar. “En 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre”, aclaró.

El dirigente de PRO señaló que la ciudad de Buenos Aires busca Justicia y no repetir una trágica historia “como la inmensa mayoría del pueblo argentino”. Dijo que hace falta más diálogo y consenso para fortalecer a la democracia.

Y apuntó de lleno contra el líder de La Cámpora. “Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros”.

Larreta dijo que la frase de Kirchner alienta divisiones en la sociedad argentina.

En esa misma movilización, Máximo Kirchner cuestionó al Gobierno: “Tiene que ser con la gente adentro”, dijo. Lo hizo en el medio de la tensión con el presidente Alberto Fernández. Antes, el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, dijo que Fernández fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4 por ciento de los votos.

Marcha por el 24 de Marzo día de la Memoria. Columna de La Cámpora Hernán Zenteno

Mensaje al Gobierno

Máximo Kirchner usó el acto del 24 de marzo para instalar su voz en el debate público, luego del silencio que le siguió a su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Allí, se mostró junto a múltiples figuras afines, entre ellos, el exvicepresidente Amado Boudou.

“[El modelo] es con la gente adentro”, remarcó el diputado, en una frase que suele usar con frecuencia y cuyo autor intelectual fue su padre. “Los números tienen que cerrar con la gente adentro”, fue la expresión que usó Néstor Kirchner en el pasado.

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el episodio que generó el quiebre dentro de la coalición oficialista, fue cauto pero seleccionó con cuidado las palabras. Dijo que su espacio dio “las peleas” posibles para sentar su postura y remarcó: “Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”.

El líder de La Cámpora, que mantiene la titularidad del Partido Justicialista bonaerense, mostró músculo frente a los sectores albertistas y se rodeó de figuras de peso. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, fueron algunos de los funcionarios que lo acompañaron.

“Queremos un país mejor, me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos a empujar para que deje de serlo”, señaló Kirchner, en otra declarción que también pareció dirigida al presidente Alberto Fernández.