Galperin cuestionó el dato de CAME sobre la caída del consumo y destacó el crecimiento de Mercado Libre

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionó este domingo el dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la caída del consumo en el mes de julio, tanto a nivel interanual como en relación a junio.

La entidad gremial sin fines de lucro, que preside Ricardo Diab, informó que las ventas minoristas registraron una caída del 3,8% interanual en julio y una contracción del 2,1% frente a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año acumularon un retroceso del 2,7%.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre Santiago Filipuzzi

Luego de que CAME difundiera la cifra a través de una nota de prensa el sábado, Galperin se volcó a la red social X y planteó: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”.

“Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”, objetó para cerrar.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionó este domingo el dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la caída del consumo en el mes de julio Captura de Pantalla

El presidente Javier Milei avaló las palabras de Galperin al considerar el posteo del empresario argentino como una “Masterclass”, expresión que el jefe de Estado utilizada a menudo y que se traduce como clase magistral.

El miércoles, el gigante del comercio electrónico reportó, por primera vez, ingresos netos superiores a los 10 dígitos en un solo trimestre. En el período que va de abril a junio, la compañía facturó US$10.169 millones, lo que representa un salto del 50% interanual y el ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años.

El presidente Javier Milei avaló las palabras de Marcos Galperin contra CAME Captura de Pantalla

Asimismo, de acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$683 millones, con un margen del 6,7%, y una utilidad neta de US$466 millones, lo que representa un margen del 4,6%.

Las cifras y datos reportados por CAME

De acuerdo con el informe elaborado por CAME, la caída en el consumo responde al “agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior”. “La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad”, señalaron desde la confederación.

En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas evidenciaron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

Seis de las siete actividades relevadas por CAME mostraron retrocesos en la comparación interanual de consumo

“El desempeño minorista del mes de julio evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo”, reafirmaron desde la entidad sobre el final del informe.

Y concluyeron: “La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario”.