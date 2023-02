Gerardo Morales criticó a los sectores más duros de Juntos por el Cambio: “Son halcones de pico”

escuchar

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó hoy que lanzará su precandidatura presidencial por la UCR con un acto el 15 de marzo en el teatro Gran Rex y criticó duramente a su contrincante de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Es un fraude electoral, no gobernó nada”, disparó.

En una entrevista con Radio Mitre, Morales señaló cuáles serían las medidas que tomaría en caso de llegar a la Presidencia. “Obviamente que hay que hacer un gran cambio con los planes sociales. Hay que ordenar la economía y la vida cotidiana de la gente, es lo que hice en Jujuy. Empezaría por reordenar la macroeconomía. Este gobierno ha agrandado el déficit de las empresas públicas y de la energía, solo en esas dos cuentas han aumentado 13 mil millones de dólares el déficit”.

“También hay que poner en marcha un programa productivo para generar empleo, como lo estoy haciendo en Jujuy, donde el desempleo es de 4,2 por ciento. Planes sociales hay cerca de 50 mil. A Milagro Sala le dieron 25 mil planes y los maneja desde la cárcel. Si fuera presidente los cortaría. Aún condenada, le dieron planes”, amplió.

“En Jujuy terminé con los cortes de rutas y las violencias. Hay que terminar con esto en todo el país. No hay ninguna provincia inviable en la Argentina. Hay que poner en valor los oficios,ir al modelo alemán o francés. Hay que profundizar los cambios tecnológicos que demanda el mundo”, afirmó el gobernador jujeño.

Además, Morales dio definiciones políticas. Aseguró que “la UCR debe acordar un candidato presidencial para no hacerle el juego al Pro”. “Puedo tener un candidato a vice de Pro. No me veo como vice. Me veo como presidente de los argentinos. Lanzo mi candidatura, estoy convencido de que el radicalismo puede gobernar la argentina en el marco de Juntos por el Cambio”.

Cuando lo consultaron sobre los sectores menos dialoguistas de Pro, afirmó: “Los duros no sé si han tenido la firmeza para resolver los problemas que tuve en Jujuy, son halcones de pico. Patricia Bullrich ha gestionado bien, los halcones de pico son satelitales, pero están dentro de nuestro frente. Picotean pero nunca han gobernado bien. Milei es un fraude electoral, no gobernó nada, le dan un autito de juguete y lo choca”.

“Yo me anoto en el diálogo, hay un peronismo racional, expresado por Schiaretti, con el que hay que tener puertas abiertas para dialogar y construir. El país necesita diálogo. Necesitamos aprobar la ley de GNL para exportar gas, aprobar la ley de movilidad eléctrica para fabricar autos eléctricos, hay que aprobar la ley de higrógeno verde. El kirchnerismo debe entender que cumplió su ciclo. Le vamos a ganar en Cordoba a Schiaretti con De Loredo. En toda la república Argentina los grandes emergentes son radicales”, cerró Morales.

LA NACION