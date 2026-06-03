Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich agudizó la interna en LLA y se anticipa una nueva versión de la ley de inocencia fiscal
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La pobreza que no se ve
Las familias que atraviesan la pobreza más extrema son las que tienen hijos y viven en las zonas rurales de los departamentos de Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Salta), Sarmiento (Formosa), San Martín (Santiago del Estero), Santa Catalina (Santiago del Estero) y Figueroa (Santiago del Estero). Así lo refleja el informe “Índice de pobreza multidimensional extrema” realizado en exclusiva para LA NACION por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Eduardo Costantini: “Si la Argentina se encamina, tendremos un dólar barato durante mucho tiempo”
A los 79 años, Eduardo Costantini sigue mirando más allá. Mientras el mercado inmobiliario atraviesa una nueva etapa de transformación —con créditos hipotecarios que perdieron impulso tras la suba de tasas, costos de construcción que se mantienen elevados y desarrolladores obligados a repensar sus productos—, el fundador de Consultatio conserva la misma costumbre que lo acompaña desde la juventud: proyectar el futuro antes que revisar el pasado.
Patricia Bullrich confirmó que ofreció su renuncia al bloque, pero Milei siguió la reunión “sin darle importancia”
MENDOZA.- La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó esta noche que le presentó a Javier Milei su renuncia como titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, pero dijo que seguirá en su puesto porque el Presidente “le restó importancia” a su ofrecimiento. Lo hizo al hablar de las diferencias entre ambos por el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.
Las declaraciones de Bullrich fueron realizadas en su visita a la provincia cuyana para participar de un congreso internacional de ciberseguridad. “No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, expresó Bullrich.
Inocentes y culpables en tiempos de Milei
Patricia Bullrich nunca se sintió atraída por las alcantarillas ni por los semáforos de la Capital. Siempre la atraparon las políticas nacionales y no las pequeñeces locales. Por eso, suponer que ella aspiraba a ser la sucesora de Jorge Macri fue una ingenuidad. De hecho, en estos días no está discutiendo con el actual jefe del gobierno capitalino, sino con el propio presidente de la Nación o, lo que es más grave, con su hermana.
La discordia de Bullrich con los Milei se refiere al caso más notorio y comprobable de injusticia que cometió este Gobierno. Javier Milei nos acostumbró a los periodistas a sus insultos y agravios, pero nunca hasta ahora había tomado represalias contra la familia de un profesional del periodismo. Lo está haciendo con María Verónica Michelli, que tiene el único demérito de ser hermana de la esposa del periodista Hugo Alconada Mon. Con más de 30 años de carrera judicial y académica, la cuñada del periodista fue ya dos veces propuesta como jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pero esta vez chocó con el obstáculo insalvable de ser pariente de quien investigó supuestos actos de corrupción con la criptomoneda $LIBRA; las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ventiló en conversaciones telefónicas su propio exdirector, Diego Spagnuolo, y los despilfarros patrimoniales de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y protegido de Karina Milei. La hermana presidencial está involucrada también en los otros dos casos en los que hurgó Alconada Mon. Ella es, entonces, la autora intelectual de la arbitrariedad contra una persona de la que ni siquiera se sabe qué piensa políticamente.
El Gobierno anunció que mandará al Congreso una versión renovada de la ley de inocencia fiscal
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Gobierno enviará al Congreso una versión renovada de la ley de Inocencia Fiscal, luego de incorporar observaciones realizadas por especialistas tributarios durante una reunión reciente en el Palacio de Hacienda. También anticipó que la inflación desaceleró en mayo y será más baja que el 2,6% que había arrojado abril.
“Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, afirmó el funcionario durante su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Las razones detrás del desafío de Patricia Bullrich a Milei que reavivó la crisis política en el Gobierno
El tuit de Patricia Bullrich sacudió al gobierno de Javier Milei. Como ocurrió con el caso Manuel Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado se desmarcó de una decisión tomada por el Presidente: ayer anticipó que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal de La Plata, y a quien los hermanos Milei ordenaron quitarle el apoyo por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA o la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
La exministra de Seguridad desafió a Milei y armó un gigantesco revuelo en el Ejecutivo. Después de los últimos desencuentros con el Presidente, Bullrich se diferenció para preservar su identidad y, sobre todo, su crédito político. Está convencida de que conserva una porción del universo de votantes del antikirchnerismo que miran con atención los asuntos institucionales o las sospechas de corrupción. Ayer, pareció hablarle a ese público. “Bullrich es Bullrich, no es empleada. Tiene votos y un criterio propio”, remarca un interlocutor habitual de la senadora.
Javier Milei: Una arenga por los “mejores 30 años” y el antídoto contra los “monstruos”, en medio de una nueva tensión interna
Javier Milei arribó al auditorio del Centro de Convenciones, para disertar en el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), apenas antes de las 19.
La agenda que tenía ya delineada le permitió refugiarse en el mundo local de ese sector -amable con su Gobierno y que le sonrió con fotos y videos para darle la bienvenida- en un día en que escaló otra vez la interna oficialista, esta vez con Patricia Bullrich como punta de lanza. La senadora, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, no solo comunicó públicamente que no avalaba la decisión de los Milei de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli -cuñada del periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon- sino que además le puso al Presidente su renuncia a disposición, como anticipó este medio.
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