Gerardo Morales contó sus diálogos con Alberto Fernández sobre Milagro Sala

Luego de que se conociera el fallo que agravó la pena de Milagro Sala por una agresión de su organización a Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy contó que habló con el presidente Alberto Fernández sobre la situación de la dirigente y criticó a los que reclaman su libertad.

En diálogo con El diario de Leuco, emitido por LN+, el mandatario provincial explicó que el jefe de Estado “no le pidió” que facilitara la libertad de la líder de la organización Tupac Amaru. Y continuó: “Sí hemos tenido desde el primer momento un fuerte disenso. Él piensa que es una presa política, yo no. Pero nunca he tenido de parte de él alguna presión para liberarla, de hecho no puedo hacerlo, no está en mis manos, es un tema de la justicia”.

En esa línea, Morales dijo que en el caso de Sala intervino el Tribunal Oral Federal, la Cámara Federal de Salta, Casación y la Corte Suprema. “No se trata de una presa política, se trata de una delincuente que ha violentado al pueblo de la provincia con un esquema de corrupción muy complejo”, sostuvo.

Asimismo, sumó que “el pueblo de Jujuy votó por la paz” en las últimas elecciones legislativas, donde obtuvieron un contundente triunfo. “Fue una de las señales más importantes que dio. Hemos ganado en la escuela que está en el centro del country de la Tupac”, dijo.

Consultado por la postura de Juan Grabois, Horacio Verbitsky, la ministra de Mujeres, Diversidades y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, y Eugenio Zaffaroni, quienes proclamaron la intervención de la justicia en Jujuy, Morales fue categórico: “Son los que han construido un relato de ficción, porque hay pruebas irrefutables. A no pocos funcionarios del gobierno nacional le llevé carpetas, e incluso a algunos le dije que se fije todos los bienes que tiene [Sala], que era más rica que ellos. Los bolsos que salieron del Banco Nación que fue probado que fueron a la casa de Sala, no es de ficción”, añadió.

Vacunas contra el coronavirus

Sobre el plan de vacunación en la Argentina, opinó que “hay que habilitar que lleguen al país la mayor variedad de vacunas”. Y respecto de lo sucedido este jueves en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo rechazó debatir un proyecto para destrabar las negociaciones con Pfizer, dijo: “No entiendo por qué no ha sido acompañado. Si el Presidente lo hace a través de un decreto, está muy bien”.

“La sociedad acompaña los esfuerzos que hacemos tanto el gobierno nacional como las provincias para protegerlos, y una de las políticas más importantes es la vacunación”, explicó.

Por último, se refirió a la situación en Jujuy. “Hay un porcentaje importante que solo tiene una dosis y eso es un problema, pero ya hay muchas vacunas que generan anticuerpos y eso nosotros los estamos viendo en cómo baja el nivel de ocupación de camas y requerimiento del sistema de salud”, concluyó.

