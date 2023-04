Gerardo Morales: “El Frente de Todos quiere anticipar un golpe de Estado desde ahora”

escuchar

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, Gerardo Morales, fue entrevistado el domingo por la noche en la pantalla de LN+ y se refirió a los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y sostuvo que el Frente de Todos (FdT) anticipa un Golpe de Estado para el próximo gobierno: “Lo que dicen es que van a llenar de gente las calles y va correr sangre”.

Consultado por Luis Majul en La Cornisa sobre la frase en la que Fernández prevé un gobierno represivo con derramamiento de sangre en las calles, Morales fue categórico y respondió que se trata de una “amenaza directa”. “Me parece que el Frente de Todos, que se ve perdido con la inflación y la situación de pobreza… están hablando de una pobreza futura”, dijo y agregó: “ Nos vamos a hacer cargo del país, no va a correr sangre y no les vamos a dejar hacer lo que quieren hacer… anticipan un golpe de Estado desde ahora ”.

En ese sentido, intentó explicar a que se refiere y profundizó: “Un debilitamiento institucional… Lo que dicen es que van a llenar de gente las calles y va a correr sangre”. “Hasta acá vienen haciendo las cosas muy mal y dejando la República Argentina patas para arriba”, insistió.

En la semana, durante una entrevista en C5N, el ministro de Seguridad dijo que desde el Gobierno ven como competidores en las elecciones a “un grupo que tiene cero formación, tiene una vocación de agravio y por lastimar y todo lo que proponen saldría con represión, las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser gobierno”.

Más tarde se le preguntó sobre la interna desatada en el Pro y que repercutió en todo Juntos por el Cambio tras el cambio de método de votación en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que “la unidad está garantizada” y explicó que “ya pasó lo que pasó en Caba” y que “hay que darlo por terminado”. “Es una decisión que no perjudica a nadie y nadie tiene ganada la elección. La boleta única es una consigna de Juntos por el Cambio para mejorar la calidad de las elecciones y hay que tranquilizarse”, aseguró.

Tras ello, reconoció que ya hubo nuevas reuniones para seguir en la construcción de un plan económico e insistió en que hay que trabajar con responsabilidad. “Hay una situación muy delicada que requiere de nosotros, la máxima responsabilidad. Estoy seguro que vamos a estar más unidos que nunca y van a pasar las PASO y vamos a estar codo con codo”.

Aunado a eso, aseguró que la principal coalición opositora es la única calificada para gobernar. “Somos la única fuerza política en condiciones de gobernar la Argentina”, dijo el precandidato a presidente y cuestionó la capacidad del partido liderado por Javier Milei: “Es un desquiciado, está loco”.

“Dios nos libre que el país caiga en manos de él. No se puede hablar de la venta de órganos. No se puede hablar de portación autorizada de armas por las calles, de eliminar el Banco Central o terminar con la educación pública... eso es no conocer la realidad de la Argentina”, esgrimió Morales.

