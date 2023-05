Gerardo Morales y Facundo Manes volvieron a mostrarse juntos en un encuentro con equipos técnicos

escuchar

CÓRDOBA.- En en el encuentro programático de la UCR nacional que se realiza en la ciudad de Córdoba este viernes y sábado bajo el slogan “Una Argentina estable, segura y productiva”, se encontraron y compartieron foto los dos precandidatos a presidentes por esa fuerza en Juntos por el Cambio (JxC), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado nacional Facundo Manes. El jujeño bromeó con que lograron la imagen “que no todos los partidos pueden”.

Ambos -sentados al lado- ya disertaron y Morales volverá a hablar esta tarde en el cierre de la jornada, a donde estará la fórmula para la gobernación de Córdoba de JxC, integrada por Luis Juez y Marcos Carasso, presidente de la UCR cordobesa.

La foto conjunta entre Morales y Manes solo tiene un antecedente reciente, que fue el encuentro que hace diez días compartieron con el diputado Mario Negri y los senadores Martín Lousteu y Luis Naidenoff. Pero esa reunión, cuyo impulso se atribuyeron varios de los presentes, se produjo después de meses de distancia y cierta frialdad, especialmente entre los dos precandidatos presidenciales.

Gerardo Morales, Mario Negri, Luis Naidenoff, Facundo Manes y Martín Lousteau

El jujeño, presidente del radicalismo a nivel nacional, subrayó en la reunión de Córdoba que el partido es la “única fuerza política que tiene territorio, un comité y equipos de trabajo en cada una de las provincias argentinas”. En esa línea apuntó que el país está “al borde, al límite, con una inflación impresionante y un gobierno liderado por Cristina Kirchner que es la responsable que nos hizo retroceder culturalmente”.

“Hay una sociedad que se ha derechizado, hay que acomodar las cuentas públicas -añadió-. No gastar lo que no tenés”. En esa línea sostuvo que la UCR “quiere políticas para las familias más vulnerables, un Estado moderno y no ausente como está en Rosario donde no hay políticas de seguridad. Queremos un Estado presente con futuro sin sacrificar al pueblo argentino”.

En su discursó apuntó al libertario Javier Milei, a quien calificó de “desquiciado” y dijo que “cabalga sobre el odio y la violencia; es un peligro, es perverso que siga con esos mensajes y hacia los jóvenes. Necesitamos pensamientos positivos y la esperanza. Estamos unidos con equipos de trabajo para hacer una gran potencia”.

Después advirtió: “Nosotros vamos a cabalgar con los pensamientos positivos, aquellos que en momentos de crisis también nos generan a nosotros como personas y como sociedad organizada una oportunidad de transformación y de cambio que tiene que ver con el esfuerzo, el esfuerzo con el partido, el esfuerzo colectivo, el esfuerzo personal que valga la pena y la esperanza”.

Manes arribó a Córdoba a poco de formalizar su precandidatura presidencial; está acompañado por los economistas Martín Rapetti y Marina del Poggeto, parte de su equipo. “Una nueva Argentina necesita de un radicalismo renovado, moderno, que mire más al futuro que al pasado; un radicalismo donde los liderazgos individuales nunca estén por encima del interés de todos los argentinos”, indicó.

El legislador apuntó que el “gran desafío” es lograr un “proyecto de estabilización y de desarrollo. Necesitamos a todos los sectores produciendo más valor agregado, para exportar más y generar más riqueza” y enfatizó que el país necesita de un plan de desarrollo que “duplique las exportaciones y reduzca drásticamente la pobreza”.

“No nos podemos resignar a elegir entre los que mienten descaradamente y los que nos roban el futuro todos los días. Es con trabajo como vamos a salir adelante. Los radicales supimos atravesar momentos difíciles de nuestra historia. Somos capaces de hacerlo, y estamos listos”, cerró.