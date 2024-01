escuchar

Mientras el Congreso se prepara para votar la ley ómnibus en una sesión pautada para este miércoles, el presidente del bloque de diputado de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, se sumó a las acusaciones de su par de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, quien deslizó hoy que Javier Milei pretende extorsionar a los legisladores con cuestiones de su vida privada.

“Es gravísimo lo que preanuncia el diputado Massot. Carpetazos y difamaciones sobre los legisladores nacionales de acuerdo a sus posicionamientos respecto a la ley ómnibus”, expresó Martínez en su cuenta de X (antes Twitter), y agregó: “Es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes. También, es irresponsable que otros bloques se lo permitan”.

De esta forma, abogó por la suspensión del debate programado para esta semana, pero para el cual aún no hay certezas.

Luego de la polémica acusación, Massot también puso en duda el posible tratamiento del proyecto de ley. “El Gobierno tiene que cambiar su postura. No hay ningún problema si desde La Libertad Avanza quieren basurear diputados y senadores, lo trascendental es conseguir consensos”, afirmó, y consideró: “Si no, tendrían que haberse presentado en otro organismo, esto es una república. No se gobierna por decreto”.

La ruptura del bloque

Como presidente del bloque, Martínez se enfrentó a la separación de tres de sus diputados tucumanos del resto de los parlamentarios kirchneristas. Elia Fernández, Gladys del Valle Medina y Agustín Fernández, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, conformaron un nuevo bloque llamado “Independencia”, con el que acompañarán el proyecto de Ley “Bases” del presidente Javier Milei, aunque solo Agustín Fernández lo firmó.

Esta decisión se produjo luego de que el oficialismo aceptara quitar de la ley la derogación de la medida que impide el ingreso de azúcar importada. “Hay un dicho popular que dice que el que traiciona una vez lo hace dos”, dijo al respecto Martínez.

La CGT también se refirió a la decisión de los legisladores, y los acusó de romper “un contrato electoral con el pueblo” y de “quedar abrazados a los herederos de la dictadura” por su giro durante la negociación de la ley. ”Solicitamos a los legisladores del bloque Independencia [creado a partir de la escisión de la semana pasada] que vuelvan al bloque peronista” , pidió la CGT en una solicitada que se publicó en el diario local La Gaceta.

