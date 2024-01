escuchar

La sesión para tratar la ley ómnibus en la Cámara baja está pautada para este miércoles a las 10 y a menos de 24 horas de que arranque todavía no hay certezas. Es que este martes el diputado Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, clave en los apoyos que necesita el Gobierno para hacer caminar la iniciativa, no solo fustigó a la gestión mileísta sino que puso en duda el tratamiento del proyecto. Descontento por no haber llegado a buen puerto en las negociaciones que se tejieron en las últimas horas, el excambiemita incluso indicó que no ve voluntad del Ejecutivo en que la ley se apruebe y deslizó que el presidente Javier Milei pretende extorsionar a los legisladores con cuestiones de su vida privada.

Consultado en Radio Con Vos sobre si se tratará la iniciativa que el mandatario giró al Congreso, Massot indicó: “ Bueno, no lo sé. El Gobierno tiene que cambiar su postura” . Dijo, en tanto, que no hay “ningún problema” si desde La Libertad Avanza (LLA) quieren “basurear” diputados y senadores, pero indicó que lo trascendental es conseguir consensos para que estos cambios a nivel nacional no desfinancien a las provincias y se avance hacia el déficit cero en todos los estratos de la administración pública. “Si no tendrían que haberse presentado en otro organismo, esto es una república. No se gobierna por decreto”, indicó.

Se quejó también Massot de que la Casa Rosada pretende privatizar 41 empresas estatales sin control del Congreso y fue ahí entonces que aseguró que ahora desde el Ejecutivo buscarán presionar a los diputados que no acompañen. “Tal vez pase que nos empiecen a apuntar personalmente, nos hagan campañas de desprestigio o el propio presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal, creo que eso va a venir en la Argentina”, aseguró el legislador, cuando ayer el mandatario compartió un tuit que tildaba a su espacio, conducido por Miguel Pichetto, como “el bloque extorsión”.

Bajo esa postura aseguró no tener dudas de que el Gobierno ahora va a ir en esa línea de presiones hacia los disidentes. “En base a las actitudes, ¿pensás que toda esta perorata de las coimas, los valijeros, que no está preparando un terreno? En la época de la posverdad qué importa. Te financian 20 tuiteros con pauta, andá a saber de dónde, y estuviste 14 meses hasta que un juez investigue que no había nada. Así funciona la política hace un montón de tiempo. No me estoy victimizando, estoy anticipando y preparándome para lo que venga”, indicó, al mismo tiempo que comparó al gobierno de Milei con los de los Kirchner. “Pareciera que a mucha gente no le importaba el atropello a la república, sino el contenido. El problema era Cristina y cuando cambiás el contenido las formas no importan. De kirchnerista no tengo un pelo, ahora, hay que ser objetivos”, sostuvo.

Incluso se quejó por lo que pasó anoche después de la reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que tuvieron gobernadores y legisladores, de la que él participó, ya que -según su versión- se charló con el funcionario la coparticipación del impuesto PAIS y después desde la Oficina del Presidente salieron a decir otra cosa.

”Se abordó una necesidad del Gobierno de dejar en firme un impuesto cada vez más importante, el PAIS, sobre las importaciones, consumos en exterior y cambios de divisas. Ese impuesto se vio multiplicado por diez porque se agregaron muchísimos conceptos y Milei llevó la alícuota del 7,5% a 17,5%, va a recaudar diez veces más. El planteo fue que sobre el incremental coparticipemos el impuesto de manera que el ajuste sobre las provincias pueda ayudar a que alcancen equilibrio fiscal”, reveló.

“El viceministro de Gabinete y Francos anotaban, fue un diálogo de 20 minutos, preguntaron cuestiones, terminaron diciendo: ‘Lo vemos bien, mándennos escrito, lo terminamos de conversar mañana’. A la media hora en una más de las desautorizaciones que ha sufrido Francos, que es muy difícil ejercer el rol que ejerce sin tener la autorización de su Gobierno, nos responden por Twitter que no era así, que no se había hablado lo que 40 personas atestiguamos”, dijo incluso.

Un rato después el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que ese tema “no estuvo sobre la mesa”, pese a que Francos luego del mitin indicó ayer en Neura: “Fue una reunión muy tranquila, estuve un rato porque algunos gobernadores llegaron tarde. Fue una reunión corta pero fructífera, plantearon dos o tres puntos que estaban todavía en discusión, espero que lo podamos solucionar mañana. Un punto era el tema del impuesto PAIS, otro era el de algunos artículos de tema hidrocarburífero en algunas zonas y el tercer punto era la lista de las empresas sujetas a privatización”.

Noticia en desarrollo

LA NACION