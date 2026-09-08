Gobernadores aliados ratificaron su apoyo al rumbo económico de Milei y a la eliminación de las PASO

Un grupo de gobernadores envió desde Buenos Aires nuevas señales de respaldo al rumbo económico de Javier Milei y sumó distintos guiños políticos a la gestión libertaria durante un evento empresarial ítalo-argentino que se realizó este martes en el Palacio Libertad. Durante sus exposiciones, elogiaron la gestión de la macroeconomía y respaldaron la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata de Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes participaron de distintos paneles en el marco del 10º Foro PyMEs Italia–América Latina 2026.

Los gobernadores ponderaron el momento que atraviesa Vaca Muerta y pusieron el foco en el desarrollo en sus territorios de sectores estratégicos como la energía, la minería y la tecnología. Fuera de los paneles oficiales, algunos también expresaron su apoyo a iniciativas más recientes de la administración libertaria, desde la eliminación de las PASO hasta el endurecimiento del discurso del Gobierno en torno a la causa Malvinas.

El congreso organizado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y Confindustria reunió a funcionarios y empresarios de Argentina e Italia para explorar oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos comerciales en el marco del Acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea y los entendimientos entre Milei y su par italiana Giorgia Meloni.

Antonio Tajani y Karina Milei en el X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026, organizado por ADIMRA y el Instituto Ítalo-Latinoamericano

Si bien comenzó ayer con una mesa de negocios, el foro tuvo este martes su jornada de mayor volumen político, donde contó también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno, que firmaron arriba del escenario dos entendimientos comerciales con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Uno de los paneles centrales estuvo dedicado a la energía y reunió a Figueroa, Weretilneck y Cornejo. Bajo el título “Energía para el desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo”, los gobernadores expusieron sobre el potencial energético de sus provincias, las oportunidades para ampliar la producción y las posibilidades de generar nuevos eslabones industriales.

En su alocución, Figueroa destacó la gestión de Marín al frente de YPF y lo puso como ejemplo de una visión “alejada del pesimismo” que, según cuestionó, ha caracterizado a la Argentina. “Horacio fue vital para dar esos primeros pasos y contagiar al resto de la industria para que asumamos el desafío que nosotros podemos producir GNL y brindárselo al mundo”, sostuvo.

En esa línea, Figueroa definió a la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, cuyo epicentro productivo está concentrado en su provincia, como “la gran oportunidad que tiene la Argentina” y remarcó que su desarrollo “no es un desafío sectorial ni de un partido político, sino un desafío generacional”.

A su turno, Cornejo se sumó a los elogios de Figueroa y se mostró esperanzado con la ampliación del desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino. En particular, destacó el potencial de la denominada “Lengua Norte”, una extensión de la formación que se encuentra en el sur de la provincia. En paralelo, celebró el proceso “de privatización conjunta con el gobierno nacional de IMPSA”, la empresa mendocina de ingeniería y tecnología industrial que fue la primera firma estatal en ser vendida durante la gestión de Milei, como parte de una estrategia que el gobernador presenta como orientada a reducir la participación estatal y atraer inversiones.

Para Weretilneck, en tanto, Argentina atraviesa “un momento histórico” en materia energética, marcado —según enumeró— por la “estabilidad política”, “seguridad jurídica” y “previsibilidad económica”. El gobernador rionegrino reivindicó “el liderazgo” y “la visión clara del presidente Milei” sobre “lo que debe ser el país en su vinculación internacional y las garantías para atraer inversiones”.

X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026, organizado por ADIMRA y el Instituto Ítalo-Latinoamericano ADIMRA

Además, resaltó el potencial de la Patagonia y aseguró que Río Negro puede convertirse en “el hub exportador de GNL y petróleo más importante de América Latina” en los próximos años, un proceso en el que se mostró a favor de la implementación del RIGI.

Más tarde, el panel “Minerales críticos y desarrollo federal: minería, inversión productiva y articulación territorial para impulsar cadenas de valor competitivas” congregó a los gobernadores Sadir, Orrego y Jalil, en cuyas provincias se concentra buena parte del potencial argentino en el sector.

De acuerdo al gobernador de Jujuy, “hoy más del 70 por ciento de las exportaciones provinciales son con materia de minería; fundamentalmente, litio y plata”. En ese sentido, Sadir mencionó que “la provincia, con la seguridad jurídica que ha aportado tantos años, se ha potenciado con el Gobierno Nacional y el RIGI”.

Por su lado, Orrego anticipó que “San Juan va a ser el primer productor de cobre de la Argentina de acá a tres años”, y especificó que “Argentina tiene diez proyectos de cobre sumamente importantes, de los cuales seis se encuentran en la provincia”. En ese orden, dijo que “si la macro no funciona bien, no hay inversiones”, y manifestó que “el RIGI vino a mejorar”, así como “la reforma de la ley glaciares hizo que Argentina sea una usina de posibilidades”.

Por su parte, el gobernador de Catamarca dijo que el evento tiene que “traducirse ahora en mayores exportaciones, mayores inversiones y mayor empleo”. Consultado por LA NACION tras su intervención, hizo una escala sobre el estado de situación de las industrias en su territorio. “Hay sectores que están muy bien, como la agroindustria y la minería. Hay otros sectores que, digamos, están en empate, y hay otros sectores que hay que prestarle atención, como los textiles”, enumeró.

En ese sentido, Jalil afirmó que mantiene “una buena relación con el gabinete del presidente Milei, como hubo con el de Alberto Fernández”, y respondió a las críticas dentro del peronismo al reivindicar su desempeño electoral: “Yo siempre gané las elecciones, a mí no me pueden decir nada. Yo con Lucía (Corpacci) mantengo a la familia unida y ganamos la elección”.

El gobernador catamarqueño también volvió a pronunciarse a favor de eliminar las PASO y respaldó el posicionamiento de la Casa Rosada sobre sancionar a las compañías que intenten explotar hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas. “Fui soldado en la época de Malvinas, así que, en lo personal, creo que ha sido un avance lo que ha realizado el presidente”, completó.

En diálogo con la prensa, Weretilneck adhirió a esa postura del Ejecutivo Nacional. “Todos estamos de acuerdo. Creo que las empresas tienen que optar entre violar la soberanía argentina o ser socio de Argentina. Me parece que en esto el presidente ha sido muy claro, el gobierno ha sido muy claro y lo compartimos todo”, planteó.

A su salida del Palacio Libertad, también Figueroa se expresó a favor. “La verdad que la veo muy bien. Malvinas nos une a todos los argentinos y debemos ser muy respetuosos con la causa Malvinas. Hablar de la economía es otra cosa, por lo que creo que es importante decir que quien contribuya a avasallar nuestra soberanía no tenga posibilidad de participar en el suelo argentino”, marcó.

Por último, pidió que en las elecciones del 2027 no haya PASO. “Es un gasto innecesario y una pérdida de tiempo para el ciudadano. Creo que, por lo menos, debemos suspenderlas”, cerró.